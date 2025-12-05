Apple dünyasında taşlar neden yerinden oynuyor? Üst düzey bir ismin ayrılığı ne anlama geliyor? Şirket içindeki bu kritik değişim, Apple ürünlerinin geleceğini nasıl etkileyecek? Son günlerde kulislerde konuşulan bu gelişme, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Apple cephesinde sürpriz ayrılık! Tasarım ekibinin şefi transfer oldu

Apple, yıllardır ürünlerin görünümünü ve kullanıcı deneyimini şekillendiren önemli bir isme veda ediyor. Alan Dye, yıl sonu itibarıyla görevinden ayrılarak Meta bünyesine katılacak. Yeni görevinde “baş tasarım sorumlusu” unvanını taşıyacak olan Dye, Meta için özel olarak kurulan yeni tasarım stüdyosunun da başında olacak.

Bu stüdyoda donanım, yazılım ve yapay zam zekâ odaklı arayüz entegrasyonlarının tasarım süreçleri yönetilecek. Dye, Meta’daki çalışmalarını doğrudan CTO Andrew Bosworth’a bağlı olarak sürdürecek. Şirket, bu ayrılığın ardından boşluğu hızlı şekilde doldurdu. Alan Dye’ın yerine Steve Lemay göreve getirildi.

Lemay, 1999 yılından bu yana şirket çatısı altında birçok kritik arayüz tasarımında aktif rol aldı. CEO Tim Cook da yaptığı açıklamada Lemay’in yıllar boyunca Apple tasarım anlayışına yön verdiğini ve şirketin yaratıcı kültürünü en iyi şekilde temsil ettiğini vurguladı. Cook’un bu sözleri, şirketin tasarım tarafında kısa vadede çizginin korunacağını net biçimde ortaya koyuyor.

Şirket tarafında bir diğer önemli değişim ise yönetim yapısında yaşandı. Eski COO Jeff Williams’ın emekliliği sonrası, tasarım ekibi artık doğrudan Tim Cook’a bağlı çalışacak. Bu hamle, Apple’ın tasarım süreçlerini daha merkezi bir yapıya taşımak istediğini gösteriyor. Türkiye pazarında da yakından takip edilen bu değişiklik, özellikle iPhone, iPad ve Mac serilerinin gelecek tasarım dilini doğrudan etkileme potansiyeline sahip.

Ayrılıklar bununla da sınırlı değil. Son yıllarda şirketten birçok üst düzey isim ayrıldı. 2022’de endüstriyel tasarım bölümünün başındaki Evans Hankey görevinden ayrılmıştı. Kısa süre önce ise şirketin yapay zekâ tarafındaki önemli isimlerinden John Giannandrea’nın da görevini bırakacağı duyuruldu. Ayrıca çip departmanının başındaki Johnny Srouji’nin geleceğinin de masada olduğu iddia ediliyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni Apple yönetim düzeninin ve tasarım yapılanmasının şirketin geleceğine etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz?