Robot süpürgede dünya lideri iRobot yeni ürünlerini duyurdu

iRobot, Türkiye’ye gelişinin ardından ilk lansmanını gerçekleştirdi. Etkinlikte kendi temizleyen yeni robot süpürgelesi Roomba i7+, Roomba s9+ ve akıllı haritalama sistemine sahip robot paspası Braava jet m6’yı tanıttı.

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iRobot,19 Eylül 2019 tarihinde Raffles İstanbul’da düzenlediği basın toplantısında Türkiye lansmanını gerçekleştirdi. iRobot EMEA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Jean-Jacques Blanc, iRobot’un EMEA Ürün Müdürü Antoine Garcia ve iRobot Türkiye Ülke Müdürü Murat Köse’nin katıldığı toplantıda iRobot’un dünyadaki faaliyetleri, Türkiye pazarındaki hedefleri ve yeni ürünleri tanıtıldı.

iRobot ürün ailesi şu anda Hepsiburada, Teknosa, MediaMarkt, Amazon Türkiye, Boyner, Süpürge Sepeti ve GelecekEvimde çevrimiçi ve fiziksel mağazalarında Haziran ayından bu yana satışa devam ediyor.

Ödüllü tasarım Roomba i7+ i

iRobot’un yeni ürünü Roomba i7+ IF Design Award’ta “Design Excellence/Tasarımda Mükemmellik” ödülünü kazandı. Robot süpürge pazarının lideri iRobot, IF Design Award’ta robot süpürge kategorisinde 2014 yılında Roomba 800 ve 2013 yılında Roomba 780 ile ödüle layık görülmüştü. Robot süpürge alanında bir ilk olan Roomba i7+, otomatik kir boşaltma fonksiyonu ile kullanıcılara büyük bir konfor sağlıyor. Hem şarj ünitesi hem de temizleme haznesi olarak kullanılan otomatik kir boşaltma sistemi Clean Base ile piyasada hiçbir robot süpürgede bulunmayan bir özelliği ilk kez tüketicileri ile buluşturuyor. iRobot Roomba i7+ robot süpürge evi kendi kendine temizledikten sonra toz haznesini de otomatik olarak kendi boşaltıyor. Roomba i7+’ın tek kullanımlık kir poşeti, 30 toz haznesi kadar kiri tutabilecek kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Imprint Akıllı Haritalama navigasyon sistemi sayesinde Roomba i7+, engelleri ve mobilya çeşitlerini tanırken, temizleme yöntemini de buna göre belirliyor. Imprint Akıllı Haritalama sistemi ile kullanıcılar isterlerse tüm evlerini veya oda seçimi yaparak tek tek odaları tek bir tuşla temizletebiliyor.

iRobot’un piyasaya çıkmayı bekleyen iki yeni ürününden biri olan Roomba s9+ Robot Süpürge ile Türk tüketiciler evlerinin dijital haritalarını oluşturup, saniyede 25 kere tarama potansiyeliyle temizlik yapabilecekken, ıslak paspas modunda 1.000 fit kareye kadar kapsama alanı sağlayan Braava jet m6 Robot Paspas ile de evdeki tüm yapışkan lekelerin ve mutfak kirlerinin üstesinden gelebilecekler.