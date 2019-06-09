Otonom su robotu Roboat ile tanışın

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, Amsterdam kanallarını canlandırmak üzere yeni otonom su robotu Roboat ‘u geliştiriyor. 2 yıllık test süreci ile videosu paylaşılan robotun yetenekleri, teknoloji dünyasını şimdiden etkilemeyi başardı.

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Otonom su robotu Roboat 165 kanala hizmet etmesi için geliştiriliyor

Robot teknolojisinin gelişim ve ana merkezi Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) yeni su robotunu görücüye çıkardı. 1992 yılında Boston Dynamics kurucusu olarak da bilinen teknoloji bu sefer de suda işlevsellik gösteren robot üzerinde çalışmalarını devam ettiriyor. ‘ Roboat ‘ adı verilen su robotu, Amsterdam İleri Metropolitan Çözümler Enstitüsü birlikteliğinde geliştirildi. Asıl amacı ise özellikle Amsterdam gibi kanalların yoğun olduğu bölgelerde yeni ulaşım yollarını keşfederek trafik yoğunluğunu azaltmak ve su yüzeyindeki çeşitli görevleri otonom bir şekilde gerçekleştirmek.

Ayrıca MIT bilim adamları, geliştirdikleri robotların sahip olduğu otonom sistemler ( sensörler, mikrodenetleyiciler, GPS modülleri, kameralar … ) ile yeni robot filoları kurmak istiyorlar. Videoda da gösterilen iki ‘Roboat’ ın birleşme ve senkronize çalışması ile birlikte bu robotlar Amsterdam’da nakliye ve çöp toplama hizmetleri için kullanılabilecek. Projenin resmi internet sitesinde araştırmacıların amacının: ‘potansiyel otonom sürüş teknolojileri ve su kanalları ile Amsterdam gibi şehirler hakkında veri toplayabilir ve şehirlerimizi değiştirebiliriz. Roboat ile yüzen yiyecek pazarlarından bahsedebilmek bile mümkün.’ olduğu belirtildi. Geliştirilme sürecinde MIT, Roboat üzerinde yapacağı güncelleme ve ek donanımlarla lastik benzeri kıskaçlar ile problem çözme yeteneğini geliştirmek istiyor. Ayrıca yazılımsal güncelleme ve kamera desteği ile bir görev sürecinde insan bulmak, Roboat’ların birbirini bulma işlemininin geliştirilmesi üzerinde çalışılıyor.