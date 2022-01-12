İran Uluslararası Ticaret İçin Kripto Para Kullanımına İzin Verecek!

İran’ın yerel medya platformu Mehr News, ülkenin kripto para birimlerine olan sevgisini ikiye katlamak üzere olduğunu bildirdi. Bildirildiğine göre İran, uluslararası ticaret için ödemelerde kripto para kullanımına izin verecek.

Rapora göre, İran Merkez Bankası (CBI) ve Ticaret Bakanlığı, kripto para birimleri aracılığıyla ticari yerleşimlere izin vermek için CBI’nın ödeme platformunu bir ticaret sistemine bağlamak için bir anlaşmaya vardı. İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı ve İran’ın Ticareti Teşvik Örgütü Başkanı Alireza Peyman-Pak, yeni sistemin önümüzdeki iki hafta içinde kesinleşmesi için faturalandırıldığını belirterek hareketi doğruladı.

“Sistemin işleyişi için bir mekanizmayı sonuçlandırıyoruz. Bu, ithalatçıların ve ihracatçıların uluslararası anlaşmalarında kripto para birimlerini kullanmaları için yeni fırsatlar sunacaktır. ”

Pek çok hükümet, madencilik ve oynaklık sırasındaki enerji tüketimine kadar çeşitli nedenlerle kripto para birimlerinin meşruiyetini tanımayı reddederken, Peyman-Pak, denetçilerin gelişmekte olan varlık sınıfının sunduğu ekonomik ve ticari faydaları görmezden gelmemesi gerektiğini savundu.

“Tüm ekonomik aktörler bu kripto para birimlerini kullanabilir. Tüccar, bir kredi şekli olan ve satıcıya veya ithalatçıya aktarabilen Bitcoin gibi kripto para birimleri elde etmek için kullanabileceği ruble, rupi, dolar veya euro’yu alır. […] Kripto para piyasası krediyle yapıldığından, ekonomik aktörlerimiz bunu kolayca kullanabilir ve akıllıca kullanabilir.”

İran’ın yanı sıra Bitcoin, hükümetin Bitcoin’i Eylül 2021’de ülkede yasal ihale olarak kabul etmesi sayesinde El Salvador’da ulusal düzeyde kullanılıyor. İşlemler için Bitcoin’in kabulü, varlığın oynaklığını silmemekle birlikte, El Salvador hükümeti, Bitcoin’in oynaklığı ile ilgili bir güvenlik önlemi olarak kripto varlığın derhal USD’ye dönüştürülmesini kolaylaştıracak 150 milyon dolarlık bir BTC Güven Fonu kurdu.

Şu anda İran kripto kabulünün modaliteleri bilinmemekle birlikte, madencilik endüstrisinde geçici bir gerginlik yaşayan bir ülke için haber şüphesiz yükseliş eğilimi gösteriyor.