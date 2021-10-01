Kripto Para
El Salvador Volkan Enerjisiyle Bitcoin Madenciliğine Başladı
El Salvador Başkanı Nayib Bukele, ülkesindeki volkanlardan elde edilen jeotermal enerji ile Bitcoin madenciliğine başladıklarını duyurdu. Bukele, attığı tweet ile aldıkları ilk Bitcoin ödemesinin ekran görüntüsünü paylaştı. Başkan aynı zamanda madencilik için sıfır emisyonlu temiz enerji kullandığı için de gururlu.
Nayib Bukele, Twitter sayfasından bu sabah attığı tweet ile Bitcoin madenciliğinden aldıkları ilk ödemeyi paylaştı. Böylece geçtiğimiz günlerde El Salvador’un Bitcoin madenciliğine başlayacağını açıklayan Bukele’nin bu eylemi gerçekleştirdiği de anlaşılmış oldu.
— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) October 1, 2021
Bukele’nin tweetinde paylaştığı ekran görüntüsüne göre bu yazının kaleme alındığı andaki kurdan yaklaşık 515 dolar değerindeki 0.01083155 adet Bitcoin’in kazıldığı görülüyor. Madenciliğe yeni başladıkları düşünüldüğünde Bukele bu rakamı zamanla arttırmak istiyor.
Bukele daha sonradan attığı başka bir tweet ile de yaptıkları madenciliğin resmi olarak volkan enerjisi ile yapılan ilk Bitcoin madenciliği olduğunu vurguladı. Başkan, Salı günü attığı başka bir tweet ile de bir video paylaşarak volkan enerjisi ile Bitcoin madenciliği yapacaklarının siyallerini vermişti.
Paylaşılan videoda ormanların içerisindeki bir veri merkezi, bu veri merkezinde bir işçinin Bitcoin madencilik cihazlarının kablolarını bağladığı ve enerji santralinin dışarıdan görüntüleri görülüyor. Video hali hazırda 2 milyondan fazla izlenme almış durumda. Ayrıca Bukele, bugün attığı tweet ile hala testlere ve yeni makinelerin kurulumlarına devam ettiklerini de söyledi.
First steps…
🌋#Bitcoin🇸🇻 pic.twitter.com/duhHvmEnym
— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) September 28, 2021
Bitcoin madenciliğinde kullanılan enerji tartışmaları hala sürüyor. Kömür gibi fosil yakıtlardan elde edilen enerji ile Bitcoin madenciliğinin yapılmasının karbon ayak izini arttırdığı öne sürülüyor. Tartışmaların büyümesi ve önemli isimler tarafından da ele alınması sebebiyle bir çok Bitcoin madencisi daha temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş yaptı. Enerji tartışmaları aynı zamanda kripto paralara da oldukça zarar verdi.
Başkan Bukele Haziran ayında devletin sahip olduğu elektrik şirketi LaGeo’nun Bitcoin madenciliği için “volkanlarımızdan çok ucuz, %100 temiz ve sıfır emisyonlu enerji” üreteceklerini söylemişti. Bugün itibariyle de Başkan’ın söylediklerini gerçekleştirdiği görülüyor.
I’ve just instructed the president of @LaGeoSV (our state-owned geothermal electric company), to put up a plan to offer facilities for #Bitcoin mining with very cheap, 100% clean, 100% renewable, 0 emissions energy from our volcanos 🌋
This is going to evolve fast! 🇸🇻 pic.twitter.com/1316DV4YwT
— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) June 9, 2021
Başkan Nayib Bukele, Bitcoin ile ilgili yaptığı çevreci paylaşımlar sebebiyle ülkesindeki çevrecilerin eleştirilerinden kurtulmuştu. Ancak El Salvador’da Bitcoin, resmi para birimi olarak kullanılmaya başlansa da halk arasında tartışmalar devam ediyor. Halk Bitcoin’in benimsenmesi konusunda ikiye bölünmüş durumda. Bitcoin karşıtları da ülkedeki eylemlerini sürdürüyor. Ancak ülkede Bitcoin kullanımı zorunlu tutulmuyor.
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