iQOO, 23 Mayıs tarihinde iQOO Neo 8 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket, bu etkinliğin aynı zamanda ilk tableti olan iQOO Pad modeline de ev sahipliği yapacağını doğruladı. Uzun süredir söylentileri dolaşan tablet nihayet piyasaya çıkacak. Ancak ortaya çıkan bilgilere göre iQOO Pad, aslında Vivo Pad 2’nin yeniden markalanmış bir versiyonu olacak. iQOO cephesi, cihaz hakkında bir teaser videosu yayınladı bile!

Dimensity 9000+, 144Hz Ekran ve Dahası!

iQOO, yayınladığı video ile tabletin MediaTek Dimensity 9000+ işlemciye ve 144Hz yenileme hızına sahip olacağını doğruladı. Bu özellikler, tablet pazarında çok sık rastladığımız özellikler değil. iQOO Pad gerçekten de üst seviyede iPad Air ve Galaxy Tab S serisiyle rekabet edecek gibi görünüyor.

IPS LCD bir ekrana sahip olması beklenen cihazın, 12.1 inç boyutlu devasa bir ekranla gelmesi olası. Bu ekranda seyir zevkini en üst seviyeye çıkarmak için HDR gibi desteklere de yer verilebilir. Bununla birlikte, hoparlörlerde Dolby Atmos desteği sayesinde iyi bir ses deneyimi sunulabilir.

Ortaya çıkan bu bilgiler, tabletin aslında Vivo Pad 2’nin yeniden markalanmış bir versiyonu olduğunu gösteriyor. Hem yoğun oyunlarda hem de geleneksel uygulamalarda iyi bir performans sunacak olan Dimensity 9000+, MediaTek’in 2022’deki amiral gemisi işlemcisiydi. Bu da iQOO Pad’in amiral gemisi seviyesinde bir performansa sahip olacağı anlamına geliyor.

iQOO, yeni modelinde 12 GB RAM ve 512 GB depolamaya yer verebilir. Cihazın LPDDR5 ve UFS 3.1 teknolojilerine sahip olacağı ise kesinleşmiş durumda. iQOO Pad, kutudan Android 13 tabanlı OriginOS 3 arayüzüyle çıkacak. Bununla birlikte, cihazın 44W hızlı şarj ve 5W kablosuz şarj teknolojilerine sahip 10.000 mAh batarya ile tanıtılması bekleniyor.

iQOO, iQOO Neo 8 serisi ve iQOO Pad’in piyasaya sürülmesiyle birlikte oyunseverlere ve teknoloji meraklılarına güçlü ve yenilikçi bir deneyim sunmayı hedefliyor. Yüksek yenileme hızına sahip ekran ve güçlü işlemci gibi özelliklerle donatılan iQOO Pad, diğer oyun tabletlerine göre bir avantaj sağlayacak ve kullanıcılara yüksek performanslı oyunlar ve gelişmiş uygulamalar sunacak. iQOO’nun gelecek etkinliği, teknoloji dünyasında heyecanla beklenen bir olay olarak göze çarpıyor.

iQOO küresel pazarda çok sık gördüğümüz bir marka değil. Bu nedenle cihazın ülkemize gelmesi beklenmiyor. iQOO’nun ilk tabletinin önce Çin’de satışa sunulması bekleniyor. Bunun ardından belki Hindistan pazarına da gelebilir ancak bu düşük bir olasılık.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? iQOO’nun yeni canavar tabletinin özelliklerini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!