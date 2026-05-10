Son günlerde mobil pazarın en çok konuşulan başlıklarından biri olan akıllı telefon alımlarında taksit düzenlemesi haberi, resmi makamlardan gelen açıklamayla netlik kazandı. Türkiye Gazetesi yazarı Ömer Temür tarafından paylaşılan kulis bilgilerine göre, piyasadaki fiyat artışları nedeniyle mevcut sınırların yukarı çekileceği öne sürülmüştü. Özellikle giriş ve orta segment cihazlara erişimi kolaylaştırması beklenen bu iddia, tüketicilerde büyük bir beklenti oluşturdu. Peki, milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren taksit sınırı cephesinde gerçek durum ne?

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan taksit sınırı açıklaması

Ticaret Bakanlığı, kamuoyunda geniş yankı bulan iddiaların ardından vakit kaybetmeden resmi bir duyuru yayınladı. Bakanlık, sıfır akıllı telefon satışlarındaki taksitlendirme süreçlerine dair doğrudan bir çalışmaları olmadığını kesin bir dille belirtti. Yapılan açıklamada, bu tür finansal düzenlemelerin kendi sorumluluk alanlarında yer almadığına dikkat çekildi. Bakanlığın bu çıkışı, piyasadaki belirsizliği ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Düzenleme yetkisinin kimde olduğu konusuna da açıklık getiren Ticaret Bakanlığı, bu konudaki tek yetkili merciinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) olduğunu hatırlattı. Mevcut yasal çerçevede, kredi kartı taksit sayıları ve bu işlemlere esas teşkil eden tutar limitleri tamamen BDDK’nın kararları doğrultusunda şekilleniyor. Dolayısıyla, bakanlık nezdinde bir taksit değişikliği hazırlığı bulunmadığı resmen tescillenmiş oldu.

Türkiye Gazetesi tarafından ortaya atılan iddialar nelerdi?

Sektör temsilcilerinin taleplerine dayandırılan haberde, 12 taksit imkanından yararlanmak için belirlenen 20 bin TL limitinin güncelliğini yitirdiği savunuluyordu. Ömer Temür’ün aktardığı bilgilere göre, bu barajın 30 bin TL ya da 35 bin TL seviyesine yükseltilmesi gündemdeydi. Mevcut ekonomik koşullarda birçok orta segment cihazın 20 bin TL sınırını aşması, kullanıcıların 12 taksit yerine sadece 3 taksitle sınırlı kalmasına neden oluyor.

İddiaların bir diğer dikkat çekici noktası ise zamanlamaydı. Düzenlemenin Mayıs ayının sonunda veya Haziran ayı içerisinde hayata geçebileceği öngörülüyordu. Ancak Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yalanlama, bu takvimin en azından bakanlık kanadında bir karşılığı olmadığını gösterdi. Sektör paydaşlarının taksit sınırı konusundaki talepleri devam etse de, şu an için resmi bir adımın atılmadığı görülüyor.

Mevcut tabloyu özetlemek gerekirse, Türkiye’de 20 bin TL ve altındaki telefonlar için 12 taksit uygulanırken, bu tutarın üzerindeki cihazlar için vade sayısı hala 3 ile kısıtlı durumda. Bu durum, özellikle fiyatları hızla yükselen amiral gemisi modellerin erişilebilirliğini zorlaştıran en büyük finansal engellerden biri olarak kabul ediliyor. Tüketicilerin daha uzun vadeli ödeme seçeneklerine ulaşabilmesi için BDDK kanadından gelecek olası bir hamle beklenmek zorunda.

BDDK nedir?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye’deki bankaların ve finansal kuruluşların faaliyetlerini denetleyen, piyasa istikrarını koruyan özerk bir kurumdur. Kredi kartı taksit limitleri ve tüketici kredilerine dair genel çerçeveyi belirlemekle yükümlüdür.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Mevcut akıllı telefon fiyatları göz önüne alındığında, 20 bin TL'lik taksit sınırı sizce de güncellenmeli mi?