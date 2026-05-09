ABD Başkanı Donald Trump, uzun bir aradan sonra Çin’e gerçekleştireceği resmi ziyaret için iş dünyasının önemli isimlerini bir araya getiriyor. Semafor’un hazırladığı rapora göre Apple CEO’su Tim Cook, önümüzdeki hafta yapılacak bu kritik geziye davet edilen yöneticiler arasında yer alıyor. Görüşmelerin teknoloji sektörü ve iki ülke arasındaki ticari ilişkiler üzerinde nasıl bir etki yaratacağı büyük merak konusu. Peki Apple CEO’su Tim Cook, bu diplomatik hamle ile şirketin geleceğini nasıl şekillendirecek?

Apple CEO’su Tim Cook ve teknoloji liderleri Çin yolcusu

Donald Trump, 14 ve 15 Mayıs tarihlerinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor. Bu önemli diplomatik hamle, 2017 yılından bu yana gerçekleşen ilk ABD başkanlık ziyareti olma özelliğini taşıyor.

Ziyaret listesinin Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ve ABD’nin Çin Büyükelçisi David Perdue’nun önerileriyle şekillendiği belirtildi. Donald Trump Çin gezisi için hazırlanan listede Apple’ın yanı sıra Nvidia, Qualcomm, Exxon ve Boeing gibi küresel devlerin yöneticileri de bulunuyor.

Trump ile yakın ilişkiler ve ticari strateji

Teknoloji dünyasının tecrübeli ismi, iki farklı Trump dönemi boyunca şirketin çıkarlarını korumak adına hükümetle pozitif bir iletişim stratejisi yürüttü. İki hafta önce Trump, mevcut yöneticinin kendisiyle kurduğu ilişkiden övgüyle bahsederek, onun her zaman büyük bir hayranı olduğunu ifade etti. Trump, ilk başkanlık dönemini hatırlatarak şirket liderinin kendisini aramasından büyük memnuniyet duyduğunu, ‘kıçımı öpmek için araması beni çok etkilemişti’ sözleriyle dile getirdi.

Diplomatik ilişkileri sıcak tutan Cook, 2025 yılında Trump’ın yemin fonuna 1 milyon dolar bağışta bulundu. Ayrıca Apple’ın ABD’ye yapacağı 600 milyar dolarlık yatırım taahhüdünü simgeleyen cam ve 24 ayar altından yapılmış bir plaketi Trump’a hediye ederek bağları güçlendirdi.

John Ternus dönemi ve yeni yönetim yapısı

Apple’ın başındaki isim, 1 Eylül 2026 tarihinde görevini donanım şefi John Ternus‘a devretmeye hazırlanıyor. Görev değişiminin ardından şirkette icra kurulu başkanı olarak kalmaya devam edecek olan deneyimli yönetici, dünya çapındaki politika yapıcılarla iletişim de dahil olmak üzere belirli alanlarda markaya destek verecek.

Bu rolde uzun süre kalmayı planladığını ve Apple’ın her zaman en büyük önceliği olacağını belirten lider, siyasi arenadaki yükü üstlenerek şirketin operasyonel tarafını rahatlatacak. Böylece yeni CEO John Ternus, geçmişteki siyasi eleştirilerden uzak kalarak tamamen donanım ve yazılım ekosistemine odaklanabilecek.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Apple CEO'su Tim Cook'un bu siyasi hamleleri ve diplomatik ziyaretleri markanın küresel pazar payını nasıl etkiler?