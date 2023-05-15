iQOO yakında yeni Neo 8 serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ancak Çin’deki resmi duyurusundan önce şirket, Neo 8 Pro modelinin AnTuTu benchmark performansını ve diğer birkaç detayı ortaya koyan detaylarda ortaya çıktı.

İçindekiler iQOO Neo 8 Pro 16GB RAM ve 512GB depolamaya sahip olacak

iQOO Neo 8 Pro 16GB RAM ve 512GB depolamaya sahip olacak

iQOO Neo 8 Pro, Neo serisindeki ilk Pro serisi modeli olacak ve amiral gemisi sınıfı özelliklere sahip olacak. Şimdiye kadar bildiklerimize dayanarak, Çinli akıllı telefon üreticisi cihazı 3.35GHz’lik en yüksek saat hızına sahip 4nm tabanlı üst düzey bir işlemci olan MediaTek Dimensity 9200+ işlemci ile donatacak. Marka şimdi de cihazın AnTuTu benchmarking platformundaki sonuçlarını resmi olarak paylaştı.

Bu puanlara baktığımızda, akıllı telefonun 1.363.206 puan aldığını görebiliyoruz ki bu, şirketin herhangi bir Android telefona sunulan en yüksek AnTuTu puanı olduğunu iddia ediyor. Bu, ASUS ROG Phone 7 serisi oyun akıllı telefonlarının elde ettiği 1.330.011 puandan bile daha yüksek. Şirketin bu AnTuTu performans teaser’ı, testlerin cihazın 16GB + 512GB modeli kullanılarak gerçekleştirildiğini de ortaya koydu.

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Neo 8 Pro 16GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 512GB UFS 4.0 depolama alanına sahip olduğu doğrulandı. iQOO, Neo 8 serisini 23 Mayıs’ta kendi ana pazarı olan Çin’de duyurmaya hazırlanıyor. Lansman öncesinde yeni sızıntılar ortaya çıkmaya devam edecektir. Takipte kalmaya devam edin.