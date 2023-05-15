HONOR markasının amiral gemisi segmentindeki telefonu Magic5 Pro’nun detaylarına bu videoda yakından bakıyoruz. Özellikle sunduğu kamera özellikleriyle dikkat çeken telefon amiral gemisinde olması gereken tüm özellikleri içerisinde barındırıyor. Türkiye’de satılmayacak olması birçok amiral gemisi segmenti telefon almak isteyenleri üzecek gibi.
Peki siz HONOR Magic5 Pro hakkında neler düşünüyorsunuz? Türkiye’de satılacak olsaydı siz satın alır mıydınız? Kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.
HONOR Magic5 Pro Özellikleri
Boyut: 162,9 x 76,7 x 8,8 mm
Ağırlık: 219 gram
Ekran: 6,81 inç QHD+ LTPO OLED 120 Hz
İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2
Grafik: Adreno 740
Bellek: 12 GB
Depolama 512 GB
Kamera: 50 MP + 50 MP + 50 MP + 3D TOF
Ön Kamera: 12 MP + 3D TOF
Video: 4K HDR10 / 10 bit
Bağlantı: Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.2 / NFC
Batarya: 5100 mAh
Şarj: 66 Watt / 50 Watt Kablosuz
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