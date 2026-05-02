Teknoloji devi Apple cephesinden masaüstü bilgisayar pazarını yakından ilgilendiren kritik bir açıklama geldi. Şirketin 2026 yılı ikinci mali çeyrek kazanç toplantısında konuşan Tim Cook, Mac mini ve Mac Studio modellerine yönelik talebin beklentileri aştığını ve cihazların uzun bir süre daha zor bulunacağını belirtti. Peki, kullanıcıları doğrudan etkileyen bu tedarik krizi tam olarak ne anlama geliyor?

Yapay Zeka Talebi Mac mini ve Mac Studio Stoklarını Tüketti

Beklenmeyen bu durum, Mac mini ve Mac Studio serilerine gösterilen yoğun ilginin bir sonucu olarak ortaya çıktı. Apple CEO’su, söz konusu cihazların yapay zeka ve ajan tabanlı araçlar için ideal platformlar olduğunu vurguladı. Tüketicilerin bu kapasiteyi şirketin öngörülerinden çok daha hızlı fark etmesi, talebin planlanan üretim limitlerinin üzerine çıkmasına neden oldu.

Kazanç toplantısında durumu detaylandıran Cook, stok krizinin kısa vadede çözülmeyeceğinin sinyallerini verdi. Arz ve talep dengesini sağlamanın aylar sürebileceğini belirten Cook, “Her iki model de yapay zeka ve ajan araçları için harika platformlar. Müşterilerin bunu fark etmesi tahmin ettiğimizden hızlı gerçekleşti ve beklentilerin çok üzerinde bir talep gördük” ifadelerini kullandı.

Bu yüksek talep, Apple yapay zeka donanımlarına erişimi doğrudan kısıtlamaya başladı. Şirket, tedarik zincirindeki darboğazı hafifletmek amacıyla 512GB RAM kapasiteli Mac mini ve Mac Studio versiyonlarından Studio modelinin satışını tamamen durdurdu. Aynı zamanda yüksek RAM kapasitesine sahip bazı özel konfigürasyonlar için de yeni sipariş alımı askıya alındı.

Tedarik sorunu sadece üst düzey cihazlarla sınırlı kalmadı. Geçtiğimiz hafta itibarıyla Apple’ın çevrimiçi mağazasında temel donanıma sahip Mac mini modelinin stokları tükendiği için “Şu Anda Mevcut Değil” ibaresiyle listelendiği görüldü. Son birkaç ay içinde kademeli olarak artan teslimat süreleri, bazı spesifik donanım paketlerinde ayları bulmaya başladı.

Öte yandan, Perplexity gibi şirketlerin Mac mini’yi sürekli açık bir yapay zeka ajanına dönüştüren kişisel bilgisayar uygulamaları yayınlaması donanıma yönelik ilgiyi artırıyor. Apple’ın haziran ayında düzenleyeceği WWDC etkinliğinde iOS 27, macOS 27 ve M5 serisi işlemcili yeni donanımlara dair bilgiler vermesi bekleniyor. Ancak mevcut donanım krizinin gelecek cihazların üretim takvimini nasıl etkileyeceği henüz belirsizliğini koruyor.

Ajanik Araçlar (Agentic Tools) nedir?

Kullanıcının sürekli müdahalesine gerek duymadan, belirli hedefler doğrultusunda kendi kararlarını alıp görevleri yerine getirebilen otonom yapay zeka yazılımlarıdır. Bu sistemler yüksek işlem gücü gerektirdiği için üst düzey donanımlara ihtiyaç duyarlar.

