iQOO geçtiğimiz günlerde iQOO Neo 7 serisini Çin pazarında tanıtmıştı. Bu lansmanda iQOO Neo 7’de görücüye çıkmıştı. Geldiğimiz noktada bazı raporlar iQOO’nun iQOO Neo 7 Racing Edition isimli bir cihaz üzerinde çalıştığını gösteriyor. Dün iQOO Neo 7 Racing Edition, TENAA üzerinde görüldü. Detaylara bir göz atalım.

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iQOO Neo 7 Racing Edition, TENAA sitesinde “V2232A” model numarası ile ortaya çıktı. TENAA cihazın görüntülerini yayınladı ancak özellikleri hakkında herhangi bir bilgi vermedi.

Görselde de görüldüğü üzere iQOO Neo 7 Racing Edition, iQOO Neo 7 ile aynı tasarıma sahip.

iQOO Neo 7 Racing Edition, 120hz ekran yenileme hızına sahip FHD+ çözünürlükte Amoled bir ekranla birlikte geleceği daha önce sızdırılmıştı. Cihaz kaputun altında Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setine ev sahipliği yapacak. Bu yonga setine 16 GB RAM, 8 GB sanal RAM ve 512 GB dahili depolama eşlik edecek.

iQOO Neo 7 SE Racing Edition hakkında tüm bildiklerimiz bunlar. İlerleyen günlerde daha fazla bilgiye sahip olursak sizlerle paylaşacağımızdan şüpheniz olmasın.