iQOO kısa süre önce Çin’de iQOO 11, iQOO 11 Pro ve iQOO Neo 7 SE akıllı telefonlarını piyasaya sürerken, ana markası geçen ay iç pazarda Vivo X90 serisi akıllı telefonları tanıttı. Digital Chat Station’ın Weibo gönderisine göre Vivo yakında Vivo S16 serisi akıllı telefonları tanıtabilir. Digital Chat Station ayrıca iQOO Neo 7 Racing Edition’ın da çalışmalarda olduğunu iddia ediyor. Görünüşe göre Vivo S16 serisi ve iQOO Neo 7 Racing Edition bu ayın başlarında Çin’de piyasaya sürülebilir.

Digital Chat Station, Vivo S16 ve Vivo S16 Pro’nun kavisli kenarlı ekranlara sahip olacağı haricinde iki akıllı telefon hakkında da bir şey söylemedi. Digital Chat Station, iQOO Neo 7 Racing Edition’ın düz bir ekrana sahip olacağını açıkladı. Kaputun altında Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti, 16 GB RAM ve 512 GB dahili depolama yer alacak.

İddia edilen iQOO Neo 7 Racing Edition

iQOO Neo 7 SE tanıtılmadan önce, Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setine sahip olması beklenen iQOO Neo 7s adlı bir cihaz hakkında bazı söylentiler vardı. Görünüşe göre aynı cihaz Çin’de iQOO Neo 7 Racing Edition olarak adlandırılabilir.

iQOO Neo 7 Racing Edition, Kasım ayında Çin’in 3C otoritesi tarafından onaylanan Vivo’nun “V2232A” model numaralı cihazı olabilir. Bu nedenle, iQOO Neo 7 Racing Edition cihazının Aralık ayında Çin’de piyasaya sürülebileceği anlaşılıyor.

Yukarıda gösterilen, geçen ay ortaya çıkan sözde iQOO Neo Neo 7 Racing Edition’ın canlı görüntüsü. Resimde model numarası ve Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti, 16 GB RAM, 8 GB sanal RAM ve 512 GB depolama gibi bazı temel özellikleri belirtilmekte.