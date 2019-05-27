Huawei CEO’su Apple’ı korudu!

Zor zamanlar geçiren Huawei şirketinin CEO’su Ren Zhengfei, Çin Apple’a herhangi bir misilleme yaparsa bunu protesto eden ilk kişi olacağını söyledi.

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Huawei CEO’su neler söyledi?

Ren Zhengfei, Bloomberg’e yaptığı açıklamada hiçbir şirketin kendi ülkelerindeki hükümetlerin eylemlerinden sorumlu tutulamayacağını vurguladı. Ayrıca politika ve ticaretin birbirinden etkilenmemesi gerektiğini belirtti. Ren ayrıca gerektiği taktirde Amerikan başkanı Donald Trump ile bizzat konuşabileceğini de sözlerine ekledi.

Huawei CEO’su röportajında Çin’in olası bir misillemesiyle Apple‘ın küresel karının neredeyse üçte bir oranında azalacağını söyledi. Ayrıca Çin’in kimi AI firmaları da dahil olmak üzere Amerika’nın en büyük şirketlerinin kendi ülkesindeki faaliyetlerini engelleyebileceğini de belirtti. Böyle bir engelleme durumunun yaşanmayacağını eğer yaşanırsa bu durumu ilk protesto eden insanın kendisi olacağını da ifade etti.

Ren, Apple’la Huawei’nin ilişkisini öğretmen-öğrenci ilişkisine benzetti. Bir öğrenci nasıl öğretmenine karşı gelmezse Huawei’nin de Apple’la bir kriz yaşamak istemediğini vurguladı. Fakat bu sözlerine rağmen Huawei‘nin Amerika‘ya teknolojik üstünlük sağladığını ve şirkete bu yüzden saldırıldığını da belirtti. Ren röportajda ayrıca Donald Trump‘ı gülünç bulduğunu ve ciddiye almadığını söyledi.

Huawei’nin en güçlü isimlerinden Ren Zhengfei’nin verdiği bu çelişkili ve kışkırtıcı röportajın iki ülke arasındaki gerginliği daha da artırması olası.