Yeni bir araştırma, iPhone kullanıcılarının neredeyse hiç Android’e geçmediğini ortaya koydu. Tüketici araştırması şirketi Consumer Intelligence Research Partners’ın (CIRP) raporuna göre iPhone sahiplerinin yüzde 94’ü yeni telefon alırken yine iPhone’u tercih ediyor.

Apple’ın ekosistemi iPhone sahiplerini markaya sıkı sıkıya bağlıyor. CIRP raporu, son on yılda Android kullanıcılarının iPhone’a geçme oranının arttığını gösterse de, Android’den iPhone’a geçenlerin oranı hala oldukça düşük. Rapora göre Android kullanıcılarının yüzde 91’i Android’de kalmayı tercih ederken, bu oran iPhone kullanıcıları için yüzde 94.

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Diğer yandan, Android kullanıcıları arasında marka değiştirme oranı yüksek olduğu için, Android’den başka bir Android telefona geçenlerin oranı da yüksek. Oysa iPhone kullanıcıları neredeyse tamamen iPhone markasına sadık kalıyor.

Apple, Android kullanıcılarını iPhone’a çekme konusunda oldukça başarılı. Bu yıl yeni iPhone alanların yüzde 14’ü önceden Android kullanıyordu. Yeni Android telefon alanların ise sadece yüzde 4’ü iPhone’dan geçti.

Kullanıcıların iPhone’a geçmesinin arkasında birkaç neden yatıyor. Ancak bunlardan başlıcası güvenlik endişeleri. Örneğin, geçtiğimiz günlerde 193 Android uygulamasında kredi kartı bilgileri çalan kötü amaçlı yazılım tespit edildi.

Görüşünüzü merak ediyoruz! Sizce iPhone kullanıcılarının Android’e geçmeme nedenleri nelerdir? Yorumlarınızı bekliyoruz!