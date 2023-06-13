MSI Pulse 15 incelemesiyle karşınızdayız. MSI’ın yeni oyuncu bilgisayarı olan Pulse 15’te 15.6” lik Full HD ekran Intel 13. Nesil Core İ7-13700H ve RTX 4070 ekran kartı bulunuyor. Özellikle fan sesi istemeyenler için şahane bir ürün olan Pulse 15’in detaylarını Aydoğan aktarıyor.

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Detaylı bilgi için; https://tr.msi.com/Laptop/Pulse-15-B13VX

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MSI PULSE 15 B13VGK-440TR Özellikleri

Boyut: 359 x 259 x 26,9 mm

Ağırlık: 2,3 kg

Ekran: 15,6 inç Full HD, 144 Hz, IPS

İşlemci: Intel CoreTM i7-13700H

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 4070 (8 GB GDDR6)

Bellek: 32 GB 5200 MHz DDR5 (16 GB x 2)

Depolama: 1 TB NVMe M.2 Gen4 SSD

İşletim Sistemi: Windows 11 Home

Klavye: 4-Bölgeli RGB Klavye

Ses: 2 x 2 Watt (Nahimic 3)

Kablosuz: Intel Wi-Fi 6 AX201 / Bluetooth v5.2

Kamera: HD ([email protected])

Bağlantı:

1 x USB 3.2 Gen1 Tip-C / DP

2 x USB 3.2 Gen1 Tip-A

1 x USB 2.0 Tip-A

1 x 3,5 mm kombo jak

1 x HDMI ([email protected] / [email protected])

1 x Gigabit Ethernet RJ45