Akıllı telefon rekabetinde dengeler yeniden değişiyor ve tüm gözler artık Xiaomi Mix Trifold üzerinde toplandı. Türkiye’de kullanıcılar, üçe katlanır yapıdaki bu yeni trendin neleri beraberinde getireceğini merak ediyor. Xiaomi‘nin yeni modeli ortaya çıktığında piyasadaki katlanabilir yarışın dengelerini bozabilir mi?

Xiaomi’nin üçe katlanır telefonu Xiaomi Mix Trifold geliyor!

Xiaomi Mix Trifold, GSMA veri tabanında görülen yeni sertifikasyon kaydıyla birlikte artık resmen geliştirme aşamasını geride bırakmak üzere olduğunu kanıtladı. Cihazın piyasaya “Mix Trifold” adıyla çıkma ihtimali giderek güçlenirken, listelerde ortaya çıkan 2608BPX34C model numarası da bu beklentiyi fazlasıyla destekliyor. Bu hamle, üçe katlanabilir yapıdaki akıllı telefonların sadece bir konsept olmaktan çıkıp gerçek bir rekabet alanına dönüştüğünü gösteriyor.

Sızıntılara göre cihazda Qualcomm’un amiral gemisi Snapdragon 8 serisi bir işlemci kullanılacağı öne çıkıyor. Ayrıca cihazın üçlü kamera düzenine sahip olacağı ve tasarım tarafında Huawei Mate XT Ultimate çizgilerini anımsatan bir yaklaşım benimseneceği konuşuluyor.

Patent dosyalarında görülen içe katlanan ana ekran mekanizması ise, Xiaomi Mix Trifold modelinin rakiplerinden farklılaşabileceğini işaret ediyor. Bu tür bir mekanizma özellikle Türkiye’de yoğun olarak kullanılan sosyal medya ve hibrit iş uygulamaları için geniş ekran deneyimi sağlayabilir.

Sektör kaynakları, Xiaomi Mix Trifold modelinin 2026 yılının üçüncü çeyreğinde sahneye çıkacağını belirtiyor. Bu takvime bakıldığında Xiaomi’nin Galaxy Z TriFold gibi rakiplerine karşı zamanlamayı oldukça stratejik ayarladığı görülüyor.

Üçe katlanır segment artık yalnızca prototip şovlarından ibaret değil; kullanıcıların gerçekten satın alabileceği yeni bir kategori haline geliyor. Türkiye pazarında bu tarz cihazlara ilginin artması, üreticilerin farklı tasarım denemelerine daha cesur yaklaşmasını sağlıyor ve Xiaomi‘nin bu modeli bu dönüşümün kilit aktörlerinden biri olabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni Xiaomi Mix Trifold modelinin katlanabilir telefon ekosistemindeki yerini nasıl değerlendiriyorsunuz?