Kullanıcı deneyimi serimiz tüm hızıyla devam ediyor. Bu videoda Hakan Argun, Samsung Galaxy S25 Ultra modeli hakkındaki deneyimlerini siz takipçilerimizle paylaşıyor.

Daha önce tamamen HUAWEI amiral gemisi telefonlar kullandıktan sonra Samsung Galaxy S25 Ultra modelini almaya karar veren Hakan’ın telefon hakkındaki olumlu ve olumsuz deneyimlerini bu videoda görebilirsiniz.

