Armut.com kullanıcıları, akşam saatlerinde platforma erişimde sorun yaşamaya başladı. Peki bu erişim engelinin nedeni ne? Armut.com kapatıldı mı? Armut’a neden erişilemiyor? Çok sayıda kişinin hizmet aldığı Armut ile ilgili gelişme, günün dikkat çeken başlıklarından biri oldu.

Armut.com erişim engeli geldi! Armut.com kapandı mı?

Armut.com için erişim engeli kararı, İstanbul Anadolu 7’nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından alındı. Karar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) erişim engeli sorgu ekranlarında da görünüyor. Türkiye’den erişim kesilirken platforma yurt dışından erişimin devam ettiği bildiriliyor.

Hizmet verenlerle hizmet almak isteyenleri bir araya getiren Armut, kullanıcıların yoğun şikâyetleri sonrası konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, erişim engeli kararının platforma henüz resmi olarak iletilmediği belirtildi. Ayrıca işlemin mesai saatleri dışında uygulanması nedeniyle mahkeme karar metnine ulaşılamadığı ifade edildi.

Platformun açıklamasında, avukatların sabah saatlerinde adliyeye giderek dosyaya erişeceği ve süreçle ilgili detayları öğrenmek için gerekli adımları atacağı bilgisi yer aldı. Armut, erişim engelinin kaldırılması için hukuki girişimlerin başlatılacağını da duyurdu.

Platform, kararın gerekçesi netleştiğinde hem hizmet verenleri hem hizmet alan kullanıcıları bilgilendireceğini ifade etti. Şu anda erişim engeline ilişkin resmi gerekçe paylaşılmadığı için sürecin nasıl ilerleyeceği mahkeme dosyasına ulaşılmasıyla birlikte netleşecek.

Durumun hem dijital hizmet sağlayıcıları hem de bu hizmetlerden yararlanan kullanıcılar açısından yakından takip edildiği görülüyor. Gelişmeler oldukça yeni bilgiler paylaşılacak.

