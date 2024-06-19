iPhone T9 klavye ile arama uygulaması artık çok daha yetenekli. T9 arama veya 9 tuşlu metin, 90’lı yılların sonlarında, sayısal tuş takımlı geleneksel cep telefonları gibi sınırlı giriş seçeneklerine sahip cihazlarda metin mesajları yazmayı kolaylaştırmak için ortaya çıkan bir metin teknolojisi. T9 tuş takımındaki her sayı tuşu (2-9) bir dizi harfle eşleştirilir. Örneğin, “2” tuşu “ABC” ye, “3” “DEF” e karşılık gelir ve bu böyle devam eder. Sonunda bu özellik iOS 18 güncellemesi ile iPhone Telefon uygulamasına geliyor.

İçindekiler iPhone T9 Klavye iOS 18 Güncellemesi ile Geliyor

iPhone T9 Klavye iOS 18 Güncellemesi ile Geliyor

Android telefonlar yıllardır bu özelliğe sahipti ve iOS 18 beta sürümünde Apple nihayet Telefon Uygulamasına T9 arama desteği ekledi. Artık numara tuş takımını kullanarak bir kişinin adını yazabilirsiniz, bunun ardından eşleşen kişiler tuş takımının üzerinde görünecek. iPhone T9 klavye bir yenilik gibi tanıtılsa da, Android cephesi bunu Android’in ilk çıktığı yıldan beri kullanabiliyor.

Bir tuşa bastığınızda, T9 yalnızca tuşun temsil ettiği harfleri tek tek dikkate almakla kalmıyor, aynı zamanda yazmaya çalıştığınız en olası kelimeyi de tahmin ediyor. Aynı şekilde, iOS 18 de kişilerinizden gelen sonuçları filtrelemek için tüm olası harf kombinasyonlarını birleştiriyor. Örneğin babanızın numarasını getirmek için 2-2-2-2 (B-A-B-A) tuşlarına dokunabilirsiniz.

En iyi eşleşme tuş takımının üzerinde ilk olarak görünür ve kişinin adına dokunulduğunda o kişi aranır. Kişilerinizde birkaç olası eşleşme varsa, ilk eşleşmenin altındaki “X daha fazla…” öğesine dokunarak bir liste halinde görüntülenebilirler. iPhone T9 klavye, kesinlikle daha hızlı arama yapılmasını sağlayacaktır.

iPhone T9 klavye özelliğine ek olarak, iOS 18’de tuş takımına yeni bir numara yazdığınızda, artık bu numarayı kişilerinize eklemek için size iki seçenek sunuyor. iOS 17’de tuş takımının üzerinde tek bir “Numara ekle” seçeneği yer alırken, iOS 18’de sol üst köşede “Yeni Kişi Oluştur” ve “Mevcut Kişiye Ekle” seçeneklerini gösteren yeni bir düğme yer alıyor. Bu kişilerini güncellemek isteyenler için iyi bir yenilik olmuş.

iOS 18 şu anda Apple Geliştirici Programı üyeleri için beta sürümünde ve Temmuz ayında herkese açık beta sürümüne geçilecek. Güncellemenin Eylül ayında kararlı sürüm olarak yayınlanması bekleniyor. iPhone T9 klavye, arama ve kişi yönetimini daha hızlı ve kullanıcı dostu hale getirecek.

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