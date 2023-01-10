Geçtiğimiz günlerde Apple tarafında çok önemli bir olay yaşandı. Apple’a yakınlığı ile bilinen ünlü analist Ming-Chi Kuo’ya göre Apple, tedarikçilere dördüncü nesil iPhone SE’yi 2024 yılında piyasaya sürme planlarını iptal ettiğini bildirdi. Kuo, daha önce dördüncü nesil iPhone SE’nin iptal edileceğini veya erteleneceğini söylemişti, ancak şimdi cihazın iptal edildiğine kesin olarak noktayı koydu.

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Bunun sebebini ise Kuo yaptığı açıklamada; “Şirket içi ana bant çipinin performansının Qualcomm’unki ile aynı olmayabileceğine dair endişeler nedeniyle Apple başlangıçta ana bant çipini 2024 yılında piyasaya sürmeyi ve ilk olarak iPhone SE modelinde kullanmayı ve iPhone SE 4’ün piyasadaki ilgi görüp görmemesine bağlı olarak iPhone 16’da da bu ana bant çipini kullanıp kullanmayacağına karar vermeye çalışıyordu. Ancak iPhone SE 4’ün iptal edilmesi, Qualcomm’un 2024’ün ikinci yarısında çıkması planlanan yeni iPhone 16 serisi için ana bant çiplerinin özel tedarikçisi olarak kalma şansını önemli ölçüde artırdı, bu da Qualcomm’un 2024’te iPhone siparişlerini kaybetmeye başlayacağı yönündeki piyasada çıkan haberlerin tersine daha iyi bir olay.” ifadelerini kullandı.

Böylece iPhone SE serisi Apple tarafından resmi olarak iptal edilmese de güvenilir analist tarafından yapılan bu açıklamayla ilerideki yıllarda Apple tarafından herhangi bir iPhone SE modeli göremeyebiliriz. Peki siz bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz? iPhone SE modellerinden herhangi birini kullandınız mı? Kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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