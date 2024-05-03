iPad kullanıcıları için harika haber geldi. Apple, Avrupa Birliği’nin Dijital Pazarlar Yasası (DMA) kapsamında iPad’ler için yeni düzenlemeler yapmaya hazırlanıyor. DMA’nın gerektirdiği uyum çerçevesinde, Apple iPad kullanıcılarına üçüncü taraf uygulama mağazalarına erişim, dış kaynaklardan uygulama yükleme imkanı ve üçüncü taraf ödeme yöntemlerini destekleme gibi olanaklar sunacak. Bu değişiklikler, iPadOS 18 ile birlikte hayata geçirilecek.

iPad Kullanıcıları Dış Kaynaktan Uygulama Yükleme Özelliğine Kavuşuyor, Apple Çıldırdı

Apple, özellikle Avrupa Birliği’nde DMA’ya uyumlu hareket etmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Şirket, DMA’nın getirdiği düzenlemelere uyum sağlamak için iPhone’larında USB Type-C’ye geçiş yapmış ve üçüncü taraf uygulama yükleme desteği gibi önemli adımlar atmıştı. Her ne kadar Apple bunu bir yenilik gibi gösterse de, şirket aslında kendi aksesuarlarını satmak mümkün olduğunca uzun süre uygulama mağazasından pay almak için bunu yapmıştı. Bu hamle ile iPhone’lar özgürleşmişti. Şimdi ise sıra iPad’lerde.

iPad kullanıcıları, yakın gelecekte yeni düzenlemelerle karşılaşacaklar. Apple’ın duyurusuna göre, Avrupa Birliği ülkelerinde satılan iPad’ler, üçüncü taraf uygulama mağazalarına izin verecek. Bu, kullanıcıların Apple’ın kendi App Store dışında da uygulama indirebilmesi anlamına geliyor. Ayrıca, harici kaynaklardan uygulama yükleme imkanı da sunulacak, böylece kullanıcılar diledikleri uygulamaları farklı platformlardan da temin edebilecekler.

Apple’ın DMA uyum sürecindeki bu adımları, sadece iPad kullanıcılarını değil, aynı zamanda diğer platformlardaki kullanıcıları da etkileyecek. Üçüncü taraf ödeme yöntemlerinin desteklenmesi, kullanıcıların uygulama içi satın alma işlemlerinde daha fazla seçeneğe sahip olmalarını sağlayacak. Ayrıca, Safari’nin WebKit olmayan sürümlerini destekleme kararı da kullanıcıların web tarayıcısı tercihini çeşitlendirecek.

Bu değişikliklerin, iPadOS 18 ile birlikte hayata geçirilmesi planlanıyor. Apple’ın bu adımları atmasının arkasındaki en önemli nedenlerden biri, DMA’nın getirdiği kurallara uymak zorunda olması. DMA uyum sürecinde gerekli adımları atmaması durumunda, Apple’ın ciddi miktarda para cezası ödemesi gerekebilir. Bu nedenle, şirket uyumlu değişiklikler yaparak hem kullanıcıların beklentilerine cevap veriyor hem de yasal gerekliliklere uyum sağlıyor ve cezalardan kaçıyor.

Apple cephesi nihayet iPad’leri özelleştirmiş durumda. Bu hamle beraber iPad’lere Fortnite gibi App Store üzerinde yayınlanmayacak oyunların yüklenmesi de mümkün hale geliyor. Epic Games Store iPhone modelleri için izin almıştı, bu gelişme ile beraber Apple tablet modelleri de bu tarz uygulama mağazalarına erişecek gibi duruyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple bu kararı ile neyin sinyallerini veriyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!