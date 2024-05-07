ABD merkezli teknoloji devi Apple, Çin akıllı telefon pazarında oldukça büyük bir yere sahip. Hemen hemen her yıl Apple’ın Çin’de akıllı telefon pazar lideri olduğunu görürüz. Ancak artık işler tersine dönüyor gibi görünüyor. Detaylara bakalım.

Apple Çin’den beklediğini alamayabilir

Birçok insan Çin’in nüfusu çok fazla olduğu için teknoloji konusunda pazar lideri olduğunu düşünür. Aslında mantıksız da bir tahmin değil. Ancak Çinliler kendi markaları olan Xiaomi, Huawei, Oppo, Realme, OnePlus ve adını sayamadığım birçok marka yerine Apple marka akıllı telefonlar tercih ediyorlar.

iPhone satışları 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 19.1 oranında düştü. Tabii bu veriler Çin pazarı için. Apple’ın Çinli rakibi Huawei, akıllı telefon satışlarında ilk çeyrekte yaklaşık yüzde 70’lik bir artış yaşadı. Huawei’nin pazar payı şu anda yüzde 15.5 ile Apple’ın hemen arkasından geliyor. Şimdilik Apple halen Çin akıllı telefon pazarında lider durumda.

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Huawei’in yükselişinden rahatsızlık duyan dönemin ABD hükumeti, Huawei için casusluk suçlaması ile bir ambargoya gitmişti. Ancak marka bu ambargodan sonra kendisini daha da geliştirerek kendi yağında kavrulan bir marka haline gelmeyi başardı. Görünen o ki ilerleyen aylarda Huawei Çin pazarında liderliği ele geçirecek. Bakalım küresel pazarda Apple’ın bitişini ne zaman göreceğiz?