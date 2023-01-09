Oyuncu odaklı laptop modellerinde bir fiyat artışı söz konusu. Elle tutulur versiyonları 20.000 TL üzerine çıkmış olsa da bu videomuzda sizler için güncel fiyatlarıyla 20.000 TL altında olan oyuncu dizüstü bilgisayarlarını sıraladık.

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Ürünlerin güncel fiyatı için; https://ty.gl/gxyzubhs9a

2023’de değişen kurlar sebebiyle laptop tavsiyeleri listemizi de yıl başında güncellemeye karar verdik. 17.500 TL’den 20.000 TL’ye kadar birçok farklı cihaza yer verdiğimiz listemizde, Asus, HP, MSI gibi markalar öne çıkıyor. Hem ofis hem ev kullanımı dahil olmak üzere oyuncuların da ihtiyaç duyabileceği birçok cihazı bu videoda sizlere aktarmaya çalıştık. Önerdiğimiz laptoplara daha detaylı olarak göz atmak içinse paylaştığımız linkleri kullanabilirsiniz.

20.000 TL altı Gaming Laptop Tavsiyeleri

Asus TUF Gaming A15 FA506ICB-HN178

HP Victus 16-e0004nt (4H0L3EA)

MSI Bravo 15 B5DD-208XTR

HP Victus 16-d1047nt (68P32EA)

Monster Abra A5 V19.2

Acer Nitro 5 AN515-45-R5J5