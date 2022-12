Yakın tarihli bir rapora göre, Apple 2024 iPhone SE 4’ü iptal edebilir ya da cihazı daha ileri bir tarihe ertelemeye karar verebilir.

Haber, Apple analisti Ming-Chi Kuo’nun, Apple’ın daha bütçe dostu iPhone modellerine beklenenden daha düşük talep nedeniyle cihazı erteleyebileceğini ortaya koyan bir raporunda yer alıyor.

(1/5)

My latest survey indicates that Apple will likely cancel or postpone the mass production plan for the 2024 iPhone SE 4. I think this is due to the consistently lower-than-expected shipments of mid-to-low-end iPhones (e.g., SE 3, 13 mini, and 14 Plus),

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) December 21, 2022