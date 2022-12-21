Yakın tarihli bir rapora göre, Apple 2024 iPhone SE 4’ü iptal edebilir ya da cihazı daha ileri bir tarihe ertelemeye karar verebilir.

Haber, Apple analisti Ming-Chi Kuo’nun, Apple’ın daha bütçe dostu iPhone modellerine beklenenden daha düşük talep nedeniyle cihazı erteleyebileceğini ortaya koyan bir raporunda yer alıyor.

(1/5)

My latest survey indicates that Apple will likely cancel or postpone the mass production plan for the 2024 iPhone SE 4. I think this is due to the consistently lower-than-expected shipments of mid-to-low-end iPhones (e.g., SE 3, 13 mini, and 14 Plus), — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) December 21, 2022

Apple’ın iPhone SE 4 modelinin tasarım değişiklikleri nedeniyle üretim maliyetinin de daha yüksek olacağı, dolayısıyla bu durum Apple’ın cihazı piyasaya sürmemeyi düşünmesinin bir başka nedeni olabilir.

Ayrıca bkz: Wiko, HarmonyOS’lu Cihazını Piyasaya Sürecek

Geçmişte iPhone SE’nin güncellenmiş bir tasarıma ve daha fazlasına sahip yeni bir versiyonunun 2024 yılında piyasaya sürüleceğine dair bir dizi söylenti duymuştuk. Şimdi Apple’ın bu yeni bütçe dostu akıllı telefonu piyasaya sürüp sürmemeyi yeniden gözden geçiriyor olabileceği anlaşılıyor.

Apple, 2023 yılında yeni iPhone 15 serisi, bazı yeni iPad’ler ve elbette çok çeşitli yeni Mac’ler de dahil olmak üzere geniş bir yelpazede yeni cihazlara sahip olacak. Mevcut Mac serisinin büyük bir kısmının 2023 yılında güncellenmesini ve bazı yeni modellerin de piyasaya sürülecek.