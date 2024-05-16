Samsung‘un FE serisi, Galaxy S akıllı telefonlarında elde ettiği başarıyla tanınıyor ve şimdi de katlanabilir telefonlar alanında genişlemeye hazırlanıyor olabilir. Ancak FE serisi sadece telefonlarla sınırlı kalmayabilir. Son raporlar, Samsung’un FE serisine bir akıllı saat eklemeyi planladığını gösteriyor: Galaxy Watch FE.

Android Headlines’ın raporuna göre, Samsung’un OTA sunucularında Galaxy Watch FE’nin en yeni aygıt yazılımı yapılarını tespit etti. Rapor, saat için WiFi versiyonu olan SM-R861 model numarasını belirtiyor.

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Gözlemlenen yazılım sürümü, cihazın ilk One UI yapısını ifade eden “A” harfiyle birlikte donanım yazılımının Mayıs 2024 sürümünü temsil eden “XE” harfini içeriyor. Ayrıca, raporda, sunucuda beş test yapı tespit edildiği ve bu da Samsung’un Watch FE üzerinde aktif olarak çalıştığını gösterdiği belirtiliyor. Bu test yapıları aynı zamanda Watch FE’nin Wi-Fi çeşitlerinin Kore, Avrupa ve Türkiye’de satışa sunulacağını da ortaya koyuyor.

Model numarasına yakından bakıldığında, Watch FE (SM-R861), Galaxy Watch4’e (SM-R860) oldukça benzemektedir. Bu da Watch FE’nin Galaxy Watch 4 ile teknik özellikleri paylaşacağına dair söylentileri destekliyor.

Dahası, daha önce akıllı saat, IMEI veritabanında SM-R866F, SM-R866U ve SM-R866N model numaralarıyla tespit edilmişti. Android Headlines tarafından sunulan bu rapor, bu numaraların Watch FE’nin LTE versiyonunu temsil ettiğini öne sürüyor.

FE serisi genellikle, birinci sınıf muadillerinin temel özelliklerini korurken, maliyetleri düşürmek için gerekli olmayan yönlerden fedakarlık etmesiyle tanınır. Yaklaşan Galaxy Watch FE’nin de bu trendi takip edeceği tahmin ediliyor. Bu, tüketicilere Samsung’un üst düzey akıllı saat özelliklerine daha uygun fiyatlarla erişim sağlama potansiyeline işaret ediyor.