Bu videoda ülkemizde bu senenin merakla beklenen telefonu HONOR Magic6 Pro’yu inceliyoruz. En iyi kamera, en iyi ekran, en iyi ses, en iyi batarya ve en iyi ön kamera ödüllerini Dxomark’tan toplayan telefon üst seviye bir deneyim sunuyor.

Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi, 5600 mAh bataryası, 180MP periskop telefoto kamerası ve dahasıyla siz HONOR Magic6 Pro hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu senenin en iyi amiral gemisi telefonu mu? Türkiye’ye geldiğinde fiyatı ne olur? Magic6 Pro hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler

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