Ülkemizin yerli otomobili olarak bilinen ve elektrikli araç segmentinde lider konumda bulunan TOGG, 2025 yılında Avrupa pazarına Almanya’dan başlayarak giriş yapmaya hazırlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın TRT Haber’e katılarak yaptığı açıklamada, şu anda yaklaşık 30 bin T10X modelinin Almanya’daki yollarda olduğunu vurguladı ve TOGG’un sektörün dönüşümüne öncülük ettiğini belirtti. Togg Almanya pazarını sallayacak gibi görünüyor.

İçindekiler Togg Almanya pazarına giriyor

Togg Almanya pazarına giriyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Bugün yollardaki Togg’lar 30 bine yaklaştı. Togg, elektrikli araç sınıfında lider konumda olmanın yanı sıra kendi modeli olan SUV araçlar arasında da pazar lideri konumunda. Türkiye, önümüzdeki dönemde dünyada önemli bir batarya üretim üssü haline gelecek. Otonom sürüş ve yapay zeka alanında TOGG’un yeteneklerini geliştirmesi önemli olacak.” şeklinde konuştu.

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TOGG’un Avrupa pazarına T10X modeliyle 2025’in başlarında giriş yapacağı belirtilirken, geçtiğimiz aylarda Las Vegas’ta tanıtılan fastback gövdeli modeli T10F’in de aynı tarihlerde piyasaya sürüleceği açıklandı. Ancak, Türkiye ile aynı zamanda Avrupa’da da satışa sunulup sunulmayacağına dair bir bilgi verilmedi. Bu süreçte, yazılım geliştirmelerinin hız kesmeden devam edeceği ifade edildi.

Bakan Kacır, kamuda TOGG kullanımının giderek daha da yaygınlaşacağını belirterek, “Biz de şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Bakanlık olarak bu sürece öncülük etmeye devam edeceğiz. İleriki dönemde yöneticilerimize ve kamudaki tüm mecralarda TOGG tercihinin daha da yaygınlaşmasını sağlayacağız.” şeklinde konuştu. Bakalım Togg Almanya pazarında nasıl bir başarı elde edecek? Bekleyip göreceğiz.