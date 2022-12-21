Geçtiğimiz günlerde “LFT-AN00” model numarasına sahip Wiko bir cihaz Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından onaylandı. Wiko’nun yaklaşan cihazı Huawei’in HarmonyOS isimli işletim sistemine sahip olacak.

Wiko bu cihazının lansman tarihini 27 Aralık olarak açıkladı.

Postere göre Wiko 5G, Snapdragon 695 yonga setine ev sahipliği yapacak. Bu yonga seti gücünü 66W kablolu hızlı şarj özelliğine sahip 4000 mAh büyüklükte bir bataryadan alacak.

Cihaz 120hz ekran yenileme hızına sahip 6.78 inçlik bir ekrana sahip.

Kamera tarafında ise Wiko 5G dörtlü bir kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Ana kamera 108 MP çözünürlükte. Bu ana kameraya eşlik eden ultra geniş açılı kamera 8 MP, makro kamera 2 MP, derinlik sensörü ise 2 MP çözünürlükte. Cihaz selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlükte bir ön kameraya da sahip.