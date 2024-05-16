Teknoloji devi Apple’ın geçtiğimiz haftaki Let Loose etkinliğinde piyasaya sürdüğü M4 iPad Pro, sadece 5,1 mm kalınlığıyla şimdiye kadarki en ince Apple ürünlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Ancak, bu ince yapı, kullanıcıların uzun vadeli dayanıklılık endişelerini beraberinde getiriyor. Apple yöneticileri, koruyucu kaplamanın yapısal sağlamlık sağladığını belirterek bu endişeleri hafifletmeye çalışıyor olsa da, yeni bir bükülme testi farklı bir tablo çiziyor. Yeni iPad Pro aslında katlanabilir iPad olarak da tanıtılabilirmiş!

M4 iPad Pro: Şıklıkla Dayanıklılık Arasındaki İnce Çizgiyi Aşan O Cihaz

YouTube’da JerryRigEverything adıyla tanınan bir kullanıcı, yeni 13 inç M4 iPad Pro modelinin dayanıklılığını test etmek için elindeki ürünle bir video yayınladı. Apple’ın en yeni tableti, inceliğinin yan etkisi olarak dayanıklılık konusunda zorluklar yaşayacağı endişesi ile gündemdeydi. Yapılan testler, M4 iPad Pro’nun dayanıklılığının tahmin edildiği gibi güçlü olmadığını ortaya koyuyor.

Tabletin şarj portunun arka tarafındaki yapı, ciddi bir baskı uygulayarak tabletin kırılmasına neden oldu. Bu durum, kullanıcıların günlük kullanımda tabletlerini nasıl taşıdıklarına dair önemli ipuçları sunuyor. Özellikle, sırt çantalarında taşınırken veya diğer eşyalarla birlikte kullanılırken, M4 iPad Pro’nun dikkatlice taşınması gerekiyor. Son iPad bükülme testi de bunu destekliyor.

Apple bükülme sorunu ile başı daha önce de derde giren bir şirket. Öyle ki, iPhone 6 modellerinde kullanılan aluminyumun yeterli dayanıklılıkta olmaması ve cihazın çok ince olması nedeniyle bending gate adı verilen bir skandal yaşanmış ve Apple iPhone 6s ile farklı bir aluminyum gövde kullanarak sorunu bertaraf etmişti. Ancak görünen o ki yeni iPad Pro ile bu sorun yeniden baş gösterecek gibi.

Videonun devamında, YouTuber, cihazın OLED ekranı açarken Apple’ın ‘merkezi omurga’ olarak adlandırılan ve cihaza dayanıklılık katan yapısının şarj portunda eksik olduğunu fark etti. Eğer bu parça M4 iPad Pro’ya eklenmiş olsaydı, çatlak oluşmayabilirdi. Bu durum, daha büyük bir tabletin daha fazla arıza noktasına sahip olabileceğini gösteriyor.

M4 iPad Pro dayanıklılık testi konusundaki endişeler, Apple’ın tasarım ve mühendislik harikası ürünlerinin bile uzun vadeli kullanımda zorluklar yaşayabileceğini gösteriyor. Her ne kadar ince yapıları şıklık açısından etkileyici olsa da, dayanıklılık konusunda bazı tavizler verilmiş olabilir. Bu demek değil ki sizin aldığınız yeni iPad Pro da bükülecek. Sadece bu cihazı yüksek baskıya dayanmak zorunda kalacağı bir ortamda bırakmamaya özen gösterin.

Bu gelişmeler, teknoloji tutkunları ve Apple hayranları arasında ciddi bir tartışma konusu haline gelmiş durumda. M4 iPad Pro’nun sahip olduğu incelik ve şıklık, kullanıcıların tabletlerini nasıl kullanacakları konusunda daha dikkatli olmalarını gerektirebilir. Teknoloji devi Apple’ın ise bu tür geri bildirimlere nasıl yanıt vereceği merakla bekleniyor.

İlginizi Çekebilir: iPhone 16 Pro Max kanlı canlı karşımızda, işte değişen her şey

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce katlanabilir iPad bu mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!