Saygın Apple analisti Ming-Chi Kuo tarafından paylaşılan son bilgilere göre Apple, 6.1 inç OLED ekrana ve Apple tasarımı 5G çipe sahip dördüncü nesil iPhone SE‘nin geliştirilmesine yeniden başladı. Bu geri dönüş, Kuo’nun Apple’ın 2024 yılında yeni bir iPhone SE çıkarma planlarından vazgeçtiğini söylemesinden yaklaşık iki ay sonra gerçekleşti.

Kuo bugün attığı bir dizi tweet’te yeni iPhone SE’nin daha ince çerçeveli 6.1 inç OLED ekrana sahip standart iPhone 14’e benzeyeceğini söyledi. Mevcut iPhone SE, daha kalın çerçeveli 4.7 inç LCD ekrana sahip.

(1/10)

[Update] Apple has restarted the iPhone SE 4 and will adopt an in-house 5G baseband chip. The significant decline in Qualcomm's Apple orders in the foreseeable future is a foregone conclusion. https://t.co/0MeZDFnbzg

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) February 27, 2023