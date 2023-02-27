Saygın Apple analisti Ming-Chi Kuo tarafından paylaşılan son bilgilere göre Apple, 6.1 inç OLED ekrana ve Apple tasarımı 5G çipe sahip dördüncü nesil iPhone SE‘nin geliştirilmesine yeniden başladı. Bu geri dönüş, Kuo’nun Apple’ın 2024 yılında yeni bir iPhone SE çıkarma planlarından vazgeçtiğini söylemesinden yaklaşık iki ay sonra gerçekleşti.

Kuo bugün attığı bir dizi tweet’te yeni iPhone SE’nin daha ince çerçeveli 6.1 inç OLED ekrana sahip standart iPhone 14’e benzeyeceğini söyledi. Mevcut iPhone SE, daha kalın çerçeveli 4.7 inç LCD ekrana sahip.

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[Update] Apple has restarted the iPhone SE 4 and will adopt an in-house 5G baseband chip. The significant decline in Qualcomm's Apple orders in the foreseeable future is a foregone conclusion. https://t.co/0MeZDFnbzg — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) February 27, 2023

Analist, yeni iPhone SE’nin Apple’ın özel tasarım 5G modemiyle donatılacağını ve bağlantının 5G’nin 6 GHz altı bantlarıyla sınırlı olacağını söyledi. Mevcut iPhone SE zaten 5G’yi destekliyor, ancak Qualcomm’un özel Snapdragon X57 çipini kullanıyor.

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Kuo, yeni iPhone SE’nin ne zaman piyasaya sürüleceğini belirtmedi, ancak cihazın önceki modellerinin piyasaya sürüldüğü zamana göre muhtemelen Mart 2024’e kadar veya daha sonra satışa sunulmayacak. Örneğin mevcut iPhone SE Mart 2022’de piyasaya sürülmüştü ve ABD’de 429 dolardan başlayan fiyatlarla satılıyordu. Bu cihaz Apple’ın Ana Ekran düğmesi ve Touch ID’ye sahip son iPhone’u ancak yeni model iPhone 14’ü temel alacaksa Face ID’ye sahip olması muhtemel.