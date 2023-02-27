Bullit Group yeni dayanıklı akıllı telefonu Cat 75‘i tanıttı ve telefon uydu mesajlaşma özelliğine sahip. Telefon, FHD + çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,6 inçlik bir ekranla birlikte geliyor. Cihaz MediaTek Dimensity 930 tarafından destekleniyor ve 6GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip.

Telefonda 5000 mah Batarya ve görüntülü görüşmeler ve özçekimler için 8 megapiksel ön kamera bulunuyor. Cihazın arkasında 50 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş kamera ve 2 megapiksel makro kamera yer alıyor.

Yapılan açıklamada, “Bullitt Satellite Messenger’lı Cat S75, kapsama alanının sınırlarında kendinizi bulduğunuzda iş arkadaşlarınız, arkadaşlarınız ve ailenizle kopmaz bağlantılar sağlar. Her zaman bağlantıda olan bu cihaz, uzak, sinyal dışı alanlarda bile işletmeniz için gelişmiş üretkenlik sunar. Yalnız çalışanlar daha güvenlidir, görev açısından kritik ve iş açısından kritik iletişimler anında daha dayanıklıdır. Her başarılı iş veya görevin merkezinde sürekli iletişim vardır ve Cat S75, Android Enterprise desteği ve önde gelen EMM çözümleriyle test edilmiş uyumluluğu ile iş dünyasına hazırdır.” ifadelerine yer verildi.

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Firma ayrıca “Herhangi bir akıllı telefon için uydu teknolojisi, mobil bağlantıda bir sonraki büyük adımdır ve MediaTek’in bağımsız, standartlara dayalı uydu iletişim çipi ile sunduğu şeydir. Bullitt ile başarılı bir şekilde çalışarak 3GPP NTN teknolojimizi ve yonga setimizi iki yönlü uydu mesajlaşmasına sahip dünyanın ilk ticari cihazlarına entegre ettik.” dedi.

Ayrıca telefon, Bullitt Satellite Messenger Essentials’ın 3 aylık ücretsiz deneme sürümü ile birlikte geliyor. Bu plan ayda 30’a kadar doğrudan uydudan mesaj içeriyor. Deneme süresi bittikten sonra, en ucuzu ayda 5 euro olan çeşitli planlardan birine sahip olunabilecek.