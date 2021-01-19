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iPhone SE Kullanıcı Deneyimi (Emin Muslu)
Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu iPhone SE ile Emin Muslu oldu. iPhone SE ailesinin ortanca üyesi olan SE 2020 ile alakalı Emin’in düşünceleriyle bakalım iPhone SE 1010 hakkında neler öğreneceğiz.
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iPhone SE Kullanıcı Deneyimi (Emin Muslu)
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Redmi Note 9S Kullanıcı Deneyimi (Selim Bozacı)
Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu Redmi Note 9S ile Selim Bocazı oldu. Redmi Note 9 ailesinin ortanca üyesi olan 9S ile alakalı Selim’in düşünceleriyle bakalım Redmi Note 9S hakkında neler öğreneceğiz.
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Redmi Note 9S Kullanıcı Deneyimi (Selim Bozacı)
Redmi Note 9s özellikleri
Redmi Note 9s 165.75 x 76.68 x 8.8 mm boyutlara ve 209 g ağırlığa sahip. Cihaz 6.7″ boyutunda, 2400 x 1080 FHD+ çözünürlüğe sahip, Gorilla Glass 5 ile korunan ve HDR destekli bir ekran ile geliyor. Yeni akıllı telefon işlem birimi tarafında orta üst seviye diyebileceğimiz Snapdragon 720G platformundan gücünü alıyor. Söz konusu platform performans çekirdeklerinde 2.3 GHz hızlarına ulaşan 8 çekirdeğe ve 8 nm üretim teknolojisine sahip. Adreno 618 grafik yongasını bünyesinde barındıran platform aynı zamanda Qualcomm’un 5.nesil yapay zeka motoru ile geliyor. RAM ve depolama tarafında 4 GB RAM’e sahip versiyon 64GB depolama kapasitesi ile gelirken 6 GB RAM’li versiyon 128 GB depolama kapasitesine sahip .
Cihazın kameralarına bakacak olursak, arka tarafta 48 megapiksel çözünürlüğünde ve f/1.79 diyafram açıklığına sahip lens ana kamera görevini üstleniyor. Dörtlü kamera modülünün diğer üyeleri 8 MP ve f/2.2 diyafram açıklığı sunan geniş açı lensi, 5 MP makro lens ve 2 MP derinlik algılayıcı lens olarak karşımıza çıkıyor. Bu kameralar 4K çözünürlüğe kadar video çekimine destek veriyor. Ekranın üst orta kısımında bulunan özçekim kamerası 16 MP çözünürlüğünde ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip. Ön kamera 120 FPS yavaş çekim özelliği ile dikkat çekiyor.
5020 mAh batarya kapasitesine sahip akıllı telefon 18W kablolu hızlı şarjı destekliyor. Redmi Note 9s, yan tarafında bulunan güç tuşu üzerindeki parmak izi okuyucusu ile Sony Xperia modellerini akıllara getiriyor.Bağlantı teknolojileri tarafında cihaz 4G, 802.11 ac Wi-Fi ve Bluetooth 5.0 destekliyor. Çift nanoSIM desteği ile birlikte arttırılabilir hafıza seçeneği bulunan akıllı telefona 512 GB’a kadar mikroSD hafıza kartı takabilmek mümkün.
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Google Pixel 2 XL Kullanıcı Deneyimi (İsa Koç)
Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu Google Pixel 2 XL ile İsa Koç oldu. Bakalım İsa, Türkiye’de resmi satışı olmayan ve Google’ın kendi cihazı Pixel 2 XL ile geçirdiği iki buçuk yıllık zaman hakkında hangi bilgileri verecek.
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POCO X3 NFC kullanıcı deneyimi (Erdem Yılmaz)
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Yazan: fuguler, 1 gün önce
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