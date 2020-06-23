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iPhone SE (2020) inceleme | Amiral gemisi katili olabilir mi?
iPhone SE (2020) incelemesiyle karşınızdayız. Sohbet tadındaki videomuzda, aynı zamanda Yıldıray, telefonla ilgili gündelik kullanım deneyimlerini de bizlere aktarmış olacak.
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iPhone SE (2020) tasarımı ve özellikleri
Piyasadaki en uygun iPhone modeli olarak karşımıza çıkan SE’de, 4.7 inç boyutlarında “tek elle kullanım için ideal” bir ekran bulunuyor. iPhone 8 kasasında ama güncel donanımla güçlendirilmiş cihazda, A13 Bionic işlemci yer alıyor.
iPhone SE (2020) modelinde, yeni nesil iPhone modellerinde artık görmediğimiz “Touch ID” parmak izi sensörü mevcut. Batarya tarafında ise, 1821 mAh kapasiteye sahip 18W hızlı şarj desteği de bulunuyor. Bununla birlikte iPhone 8’de de yer alan Qi kablosuz şarj desteği elbette bulunuyor. Stereo hoparlörümüzün gayet iyi bir ses çıkışı mevcut. Boyutuna rağmen, cihazdan oldukça yüksek bir ses elde edebiliyorsunuz.
iPhone SE (2020) kamera özellikleri
Özçekim kamerası 7 MP çözünürlüğe sahip ve f/2.2 odak açıklığı sunabiliyor. Arka tarafta ise uzun zamandır karşılaşmadığımız geniş açık destekli 12MP çözünürlük sağlayan bir kamera görüyoruz. Aynı zamanda arka kamerada, PDAF ve OIS desteği de yer alıyor.
Türkiye satış fiyatı ve renk seçenekleri
Yeni SE’nin Türkiye’de satışta olan PRODUCT (RED), siyah ve beyaz renk seçenekleriyle birlikte; 64 GB, 128 GB ve 256 GB depolama kapasitesine sahip modelleri yer alıyor. Renk fark etmeksizin, Apple Store üzerinde 64 GB’lık model 5.299 TL’ye satılırken 128 GB’lık model 5.749 TL’ye, 256 GB’lık model ise 6.599 TL’ye satın alınabiliyor.
Donanım
Intel Core i9 10900 ve ROG Maximus XII Hero Wi-Fi incelemesi | Yeni Intel işlemciler neler sunuyor?
Intel Core i9 10900 Intel’in 10. nesil işlemci ailesinin en yeni üyelerinden biri konumunda. Peki performansı nasıl? Bu videomuzda yeni işlemciyi performansını en iyi şekilde yansıtabilecek Z490 çipseti ailesinden ASUS ROG Maximus XII Hero Wi-Fi anakartı ile beraber inceliyoruz.
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Test sistemi;
- Anakart: ASUS ROG Maximus XII Hero Wi-Fi
- İşlemci: Intel Core i9 10900
- Bellek: Corsair Vengeance Pro RGB 2 x 8 GB
- Ekran Kartı: ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti White Edition
- Soğutma: ROG Ryujin 240
- Depolama: Kingston KC2000 NVMe PCIe SSD 1 TB
Intel Core i9 10900 özellikleri
Intel’in yeni nesil Comet Lake mimarisinden yola çıkılarak hazırlanan işlemcileri Intel Core i3, i5, i7 ve i9 masaüstü ailesi şeklinde geliyor. 10xxx adlarını taşıyan işlemcilerden test masamıza ise Intel Core i9 10900 modeli geldi. Çarpan kilidi açık olan K ibareli bir işlemci olmamasına rağmen oldukça yüksek performans göstermeyi başardı.
14 nm olarak üretilen işlemcide 10 fiziksel olmak üzere toplamda 20 çekirdek yer alırken 2,8 GHz baz frekansı ve 5,1 GHz Intel Turbo Boost Max Teknolojisi 3.0 frekansı özellikleri bulunuyor. Ayrıca Thermal Velocity Boost frekansı ile 5,2 GHz hıza çıkabilme kabiliyetine de sahip. 65 Watt TDP değeri sunan üründe Intel UHD 630 grafik birimi yer alıyor.
LGA1200’e geçiş
Yeni 10. nesil Intel işlemcilerde pin sayıları da değişti. Uzun süre boyunca LGA1151 kullanan Intel, 49 adet daha pin ile LGA1200’e geçti. Bu da sistemini Intel 10. nesile taşımak isteyen kişilre Z490 anakartı alma zorunluluğu getiriyor. Ancak LGA1151’e uygun işlemci soğutucularını yine LGA1200 ile kullanabileceksiniz.
ASUS ROG Maximus XII Hero Wi-Fi
Z490 anakartlar arasında en performanslı modellerden biri konumunda olan ASUS ROG Maximus XII Hero Wi-Fi, LGA1200’e uygun bir yapıda geliyor. En dikkat çekici özelliği ise soğutma ve yapay zekası olduğunu da belirtelim.
AI Suite ya da BIOS ekranı üzerinden neredeyse tek tık ile yapabileceğiniz bu hız aşırtma ve sistem performansı arttırma işlemleri ile hiçbir bilgisayar bilginiz olmasa dahi sisteminizi en doğru ve en yüksek performansta çalıştırabileceksiniz.
Anakarta geri dönecek olursak üzerinde yer alan soğutma blokları ve ısı borularıyla etkili bir soğutma imkanı sunan Maximus XII Hero Wi-Fi, birçok bağlantı noktasında da ekstra sağlamlık ve soğutma sağlamaya çalışmış.
Nvidia SLI ve AMD CrossFireX desteği de sunan kartta, bileşenler de en kaliteliler arasından tercih edilmiş. Bu bağlamda Intel AX201 ile Wi-Fi 6 ve Gigabit kablosuz internet desteği göze çarpıyor. Kablolu bağlantı için ise Intel 1 Gb ve Marvell 5 Gb olacak şekilde çift RJ45 LAN girişi olan cihazda hem kablolu internet bağlantısı hem de diğer cihaz ve NAS ürünleriyle direkt olarak kolay ve hızlı ağ bağlantısı alabilirsiniz.
Ses konusunda SupremeFX S1220 kodeki ile üstün bir çevresel ses desteği alan kartta Texas Instruments RC4580 amfisi de destekliyor. Ayrıca ESS ES9023P dac, yani dijitaleden analog dönüştürücü ile kusursuz ses performansı sunabiliyor.
Anakart üzerinde 8 fan bağlantısı, 1 AI pompa, su pompası+ bağlantısı, su giriş-çıkış sensörü ve su akış sensörü gibi birçok kartta göremediğimiz ekstra bağlantılar da mevcut. ayrıca 3 M.2 NVMe SSD, 6 sata bağlantısı görülüyor. 128 GB’a ve hız aşırtma ile 4800 MHz’e çıkabilen 4 adet bellek yuvaları da korumalı olarak tasarlanmış.
Ürün hakkındaki tüm detayları buradaki bağlantıdan görebilirsiniz.
İyi seyirler…
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