iPhone SE 2 duyurusu Mart ortasında yapılacak!

Son birkaç ay içerisinde gördüğümüz bir dizi sızıntı ve spekülasyona göre, 2016‘dan beri beklenen iPhone SE‘nin halefi olan iPhone SE 2 çok yakında duyurulacak. Sızan her bilgi bu yılın ilk çeyreğinde bir noktada çıkacağını söylüyordu. Bugünden itibaren ise artık daha somut bir kaynağımız var. Ancak yine de kesin bir tarih değil.

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iPhone SE 2 ile ilgili sızıntılar neler?

Önceki söylentilerin çoğu büyük çerçeveler (en azından bugün için) ve Touch ID fiziksel düğmesiyle birlikte geleceğini söylüyordu. iPhone 8 benzeri bir tasarım bekleniyor. Bunun haricinde başka bir kaynak Face ID bulunacağını söyleyip kafaları oldukça karıştırdı. Apple‘ın hangi yolu seçeceğini ise bir aydan biraz daha kısa bir süre içerisinde göreceğiz.

Cihazın tanıtılacağı tarihe kadar ilgili sızıntıları incelemeye devam edeceğiz. iPhone SE 2 ‘nin iPhone 11 serisiyle çıkış yapan A13 Bionic yonga seti ile birlikte geleceği söyleniyor. 3 GB RAM (iPhone 11’den 1 GB daha az) ile kullanıma sunulacağı tahmin ediliyor. Depolama alanında ise 64 GB veya 128 GB seçeneklerinin olması bekleniyor. Kamera özelliklerinde ise tek bir arka ve ön kamera ile gelebileceği tahmin edilmekte. Uzay grisi, gümüş ve kırmızı renkleri arasından seçim yapabileceğimiz sızıntısı ise geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Ayrıca bir analiste göre iPhone 9 yani SE 2‘nin çıkış fiyatı 399$ olacak.