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iPhone 6 (16 GB), güvenlik beklentisi ve kullanıcı yorumu (Bedirhan Aydın)
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Beats Solo 3 Wireless – Sizin Yorumunuz (Yiğithan Culum)
Sizin Yorumunuz serimize konuk olan Yiğitan Culum, uzun süredir kullandığı Beats Solo 3 Wireless kulaklığı anlattı. Bakalım Yiğithan, ürün ile ilgili bizlere nasıl deneyimler paylaşacak?
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General Mobile GM 8 (2019) – Sizin Yorumunuz (Vedat Bozdemir)
Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu General Mobile GM 8 (2019) modeliyle birlikte Vedat Bozdemir oldu. Bakalım Vedat Bey, akıllı telefonuyla ilgili bize nasıl deneyimler anlatacak?
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Xperia XZ’yi bırakamayan adam – Sizin Yorumunuz (Enes Dalyan)
Sizin Yorumunuz serimizin yeni bölümünde, 3.5 yıldır Xperia XZ kullanan ve geçecek yeni cihaz bulamadığını söyleyen Enes Dalyan konuğumuz oldu. Bakalım Enes Beyin Xperia XZ ile ilgili kullanıcı deneyimi nasıl?
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