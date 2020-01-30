iPhone 6 (16 GB), güvenlik beklentisi ve kullanıcı yorumu (Bedirhan Aydın)

Sizin Yorumunuz serimizin yeni bölümünde, 3.5 yıldır Xperia XZ kullanan ve geçecek yeni cihaz bulamadığını söyleyen Enes Dalyan konuğumuz oldu. Bakalım Enes Beyin Xperia XZ ile ilgili kullanıcı deneyimi nasıl?