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iPhone 6 (16 GB), güvenlik beklentisi ve kullanıcı yorumu (Bedirhan Aydın)

Sizin Yorumunuz serimizin yeni bölümünde Bedirhan Aydın, iPhone 6 cihazıyla ilgili deneyimlerini anlattı. Özellikle güvenlik konusunda hassas olduğunu belirten Bedirhan, bakalım cihazıyla ilgili bizlere neler anlatacak?

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Uzun süredir teknoloji basınında yer alan Kerem, başta mobil teknolojiler olmak üzere donanım ve kripto paralar ile de ilgileniyor.

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Beats Solo 3 Wireless – Sizin Yorumunuz (Yiğithan Culum)

27 Ocak 2020

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Sizin Yorumunuz serimize konuk olan Yiğitan Culum, uzun süredir kullandığı Beats Solo 3 Wireless kulaklığı anlattı. Bakalım Yiğithan, ürün ile ilgili bizlere nasıl deneyimler paylaşacak?

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General Mobile GM 8 (2019) – Sizin Yorumunuz (Vedat Bozdemir)

14 Ocak 2020

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General Mobile GM 8 (2019)

Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu General Mobile GM 8 (2019) modeliyle birlikte Vedat Bozdemir oldu. Bakalım Vedat Bey, akıllı telefonuyla ilgili bize nasıl deneyimler anlatacak?

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Xperia XZ’yi bırakamayan adam – Sizin Yorumunuz (Enes Dalyan)

8 Ocak 2020

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Sizin Yorumunuz serimizin yeni bölümünde, 3.5 yıldır Xperia XZ kullanan ve geçecek yeni cihaz bulamadığını söyleyen Enes Dalyan konuğumuz oldu. Bakalım Enes Beyin Xperia XZ ile ilgili kullanıcı deneyimi nasıl?

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