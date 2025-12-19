Katlanabilir telefonlar artık sadece tasarımla mı konuşulmalı, yoksa kamera da oyunun merkezine mi yerleşiyor? Samsung’un yeni modeliyle ilgili ortaya çıkan iddialar bu soruları yeniden gündeme taşıdı. Galaxy Z Fold 8, selefine kıyasla daha güçlü bir fotoğraf deneyimi sunabilir mi? Türkiye’de katlanabilir telefon pazarını yakından takip eden kullanıcılar için bu sorunun yanıtı oldukça kritik görünüyor.

Samsung Galaxy Z Fold 8 kamera tarafında iddialı geliyor!

Galaxy Z Fold 8, sızdırılan bilgilere göre kamera tarafında iki önemli iyileştirme ile gelmeye hazırlanıyor. Samsung’un bir önceki modeli Galaxy Z Fold 7, ana kamerada 200 megapiksele geçerek çıtayı oldukça yükseltmişti. Bu nedenle yeni modelde ana sensörün daha da büyümesi beklenmiyor. Zaten sektörde 250 veya 300 megapiksel gibi değerlerin yakın vadede gerçekçi olmadığı da açıkça konuşuluyor.

Bunun yerine Galaxy Z Fold 8, kamera sistemindeki diğer bileşenlere odaklanıyor. İddialara göre ultra geniş açılı kamera, mevcut 12 megapiksel seviyesinden 50 megapiksele yükseltilecek. Bu hamle, özellikle manzara ve grup çekimlerinde ciddi bir kalite artışı anlamına geliyor. Samsung’un bu sensörü, amiral gemisi Galaxy S25 Ultra’da kullanılan donanımla aynı seviyeye taşıyabileceği belirtiliyor.

Galaxy Z Fold 8’de beklenen bir diğer yenilik ise yardımcı kameralardan birinde yapılacak sensör iyileştirmesi. Her ne kadar 200 megapiksellik ana kamera korunacak olsa da, ikinci plandaki lenslerin güçlendirilmesi, toplam fotoğraf deneyimini daha dengeli hale getirebilir. Bu da katlanabilir telefonların “kamera zayıf” algısını kırma potansiyeli taşıyor.

İlginizi Çekebilir: Galaxy Watch 5 One UI 8 Watch yayınlandı! Özellikleri neler, nasıl yüklenir?

Samsung’un bu stratejisi, 2026 yılında rekabetin daha da sertleşeceğine işaret ediyor. Özellikle Apple’ın ilk katlanabilir iPhone modeliyle sahneye çıkmasının beklendiği bir dönemde Galaxy Z Fold 8, kamera tarafında güçlü kalmayı hedefliyor. Türkiye pazarında fiyatların zaten yüksek olduğu düşünülürse, kullanıcıların donanım tarafında daha somut iyileştirmeler beklemesi oldukça doğal.

Galaxy Z Fold 8’in kamera odaklı bu yaklaşımı, Samsung’un katlanabilir seriyi yalnızca yenilikçi değil, aynı zamanda “amiral gemisi” seviyesinde konumlandırmak istediğini gösteriyor. Geliştirilen ultra geniş açı sensörü ve iyileştirilen yardımcı kamera, bu hedefin önemli parçaları olarak öne çıkıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Galaxy Z Fold 8’in kamera tarafındaki bu olası yükseltmeleri katlanabilir telefonlar için yeterli buluyor musunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!