Apple’ın iPhone işlemcileri için üretim sürecinde önemli bir değişikliğe gidebileceği konuşuluyor. Yeni bir rapora göre şirket, iPhone’larda kullanılan çiplerin montaj ve paketleme aşamalarını Hindistan’da gerçekleştirme ihtimalini değerlendiriyor. Apple’ın bu kapsamda ülkedeki yerel yarı iletken üreticileriyle erken aşama görüşmeler yaptığı belirtiliyor.

Apple, iPhone işlemcileri için Hindistan seçeneğini masaya aldı

Habere göre Apple, halihazırda Gujarat eyaletinde bir yarı iletken montaj ve test (OSAT) tesisi inşa eden CG Semi ile temas kurmuş durumda. Söz konusu tesisin, Apple ile yapılacak olası bir iş birliği kapsamında önemli bir rol üstlenebileceği ifade ediliyor.

Apple bugüne kadar iPhone işlemcilerinin montaj veya paketleme süreçlerini Hindistan’da gerçekleştirmedi. Raporda, CG Semi tesisinin ilk aşamada ekranla ilgili çiplerin montajına odaklanabileceği, sürecin ilerlemesi halinde ise kapsamın genişleyebileceği aktarılıyor.

Olası bir ortaklığın hayata geçebilmesi için CG Semi’nin Apple’ın yüksek kalite ve güvenilirlik standartlarını karşılaması gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca Apple’ın bu süreçte yalnızca CG Semi ile değil, başka şirketlerle de görüşmeler yürüttüğü belirtiliyor.

Mevcut iPhone çip tedarik zinciri nasıl şekilleniyor?

Apple’ın şu anda iPhone modellerinde kullanılan ekran sürücü entegre devrelerini Samsung, Himax, LX Semicon ve Novatek gibi tedarikçilerden sağladığı biliniyor. Bu şirketlerin üretim tesisleri ağırlıklı olarak Güney Kore, Tayvan ve Çin’de bulunuyor.

Hindistan’ın bu zincire eklenmesi, Apple’ın tedarik yapısını daha da çeşitlendirmesi anlamına gelebilir. Şirketin son yıllarda üretim merkezlerini Çin dışına kaydırma stratejisi bu hamleyi daha anlamlı kılıyor.

iPhone üretiminde Hindistan’ın rolü büyüyor

Apple, son yıllarda Hindistan’daki üretim kapasitesini istikrarlı şekilde artırıyor. Hatta gelen bilgilere göre iPhone 17 serisinin ABD pazarı için üretilen tüm modelleri Hindistan’da imal ediliyor.

Çip montajı ve paketleme sürecinin de Hindistan’a taşınması, Apple’ın ülkedeki üretim ekosistemini daha da derinleştirebilecek kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

