Türkiye bugün yine yeni bir zam haberine uyandı. Pasaport kayıt ücretlerinin 6.000 TL’den 20.000 TL’ye yükselmesinin yanında bir de vergilerde artış yaşandı. Daha önce yüzde 8 olan vergi yüzde 10’a ve KDV ise yüzde 18’den yüzde 20’ye yükseltildi. Bu da iPhone dahil olmak üzere yiyecek, içecek, kıyafet ve diğer her şeye zam gelmesi demek. Fiyatların bir anda artığını göreceksiniz.

İlginizi Çekebilir: Telefonlarda Pasaport Kayıt Ücreti 20.000 TL Oldu! Şaka Değil!

Şu sıralar Türkiye’de 65.999 TL’ye satılan iPhone 14 Pro Max’in baz modeli yarın muhtemelen 66.000 TL bandını aşacak. Bu zam bu sefer Apple Türkiye’den kaynaklı değil tamamen KDV’nin artmasından kaynaklı olacak. Eğer herhangi bir ürün almak istiyorsanız elinizi çabuk tutun. Çünkü her ürünün fiyatı yarından itibaren artacak.

Resmi Gazete’de yayınlanana göre;

“Madde 1– 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın 1’inci maddesinin birinci fıkrasının;

a) (a) bendinde yer alan “yüzde 18” ibaresi “yüzde 20” şeklinde,

b) (b) bendinde yer alan “yüzde 8” ibaresi “yüzde 10” şeklinde,

değiştirilmiştir.

Madde 2– Aynı Kararın eki (II) sayılı listenini 37’nci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“37- Diş fırçası ve macunu, diş iplikleri”

Madde 3– Bu Karar yayımını izleyen üçüncü gün yürürlüğe girer.

Madde 4– Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.”