Türkiye’de telefon fiyatlarının arşa çıkmasından sonra kullanıcılar yurtdışından telefon getirip pasaportlarının üzerine 6.000 TL vererek kaydettirme yoluna başvurmaya başlamıştı. Ancak bugün pasaport kayıt ücreti 6.000 TL‘den sürpriz bir şekilde 20.000 TL‘ye yükseltildi. Evet yanlış okumadınız telefonun IMEI’sini kaydettirmek için 20.000 TL ödemeniz gerekiyor.

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iPhone 15 fiyatlarının 100.000 TL’yi bulacağı ülkemizde yurtdışından şu kurlar ile telefon almak ve pasaporta kaydettirmek daha da mantıksız bir hal alacak gibi görünüyor. IMEI kayıt ücretindeki bu afaki artışın sebebi henüz bilinmiyor. Resmi Gazete’de yayınlanan bu haber sonrasında sosyal medyada tepkiler büyümeye başladı. Ancak bu karardan geri adım atılmayacak gibi görünüyor…

IMEI kayıt ücreti 2015 yılında 131 TL’ydi. 2016 yılında ise bu ücret zam ile 138 TL seviyelerine çıkmıştı. 2017 yılında 149 TL, 2018 yılında ise 500 TL olan IMEI kayıt ücreti, 2019 yılında ise büyük bir zam ile 500 TL’den 1500 TL’ye çıktı. 2020 yılında 1838 TL’ye kadar ulaşan IMEI kayıt ücreti, geçtiğimiz yılı ise 2 bin 738 TL’ye çıkmıştı. 2023 yılının başında bu ücret 6.031 TL olmuştu. Şimdi ise 20.000 TL.