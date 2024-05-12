Dört yıl güncelleme alacak Samsung telefon modelleri merak ediliyor. Galaxy S21 serisi ile başlamak üzere, şirket yazılım güncellemesi konusunda bir adım atarak dört yıl güncelleme sözü vermişti. Yakın zamanda 7 yıla çıkarılan güncelleme sözü, Samsung’un kullanıcılarına daha uzun süreli ve güvenli bir deneyim sağlama çabasının bir parçası olarak görülüyor. Peki hangi telefonlar dört yıl güncelleme alacak? İşte dört yıl güncelleme alacak Samsung telefon modelleri.

Dört Yıl Güncelleme Alacak Samsung Telefon Modelleri

Samsung, yazılım güncellemeleri konusundaki taahhütlerini güçlendirerek Galaxy S24 serisinden başlamak üzere belirli telefon modelleri için yedi yıl güncelleme desteği sunacağını duyurdu. Ancak 2024 yılından önce çıkan cihazlar için halen eski tarife geçerli.

Samsung’un dört yıllık güncelleme taahhüdü, belirli Galaxy S ve Z serisi Samsung telefon, Samsung Galaxy tablet ve Samsung Galaxy Watch akıllı saat modellerini kapsıyor. Bu, kullanıcıların cihazlarını daha uzun süre güncel tutmalarına olanak tanıyacak ve güvenlik güncellemeleri ile performans iyileştirmelerinden faydalanmalarını sağlayacak.

Dört yıllık güncelleme alacak Samsung telefon modelleri şu şekilde:

Dört Yıl Güncelleme Alacak Samsung Galaxy S Serisi Telefonlar

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21+

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S21 FE

Dört Yıl Güncelleme Alacak Samsung Galaxy A Serisi Telefonlar

Samsung Galaxy A14

Samsung Galaxy A24

Samsung Galaxy A15

Samsung Galaxy A25

Samsung Galaxy A55

Samsung Galaxy A33

Samsung Galaxy A34

Samsung Galaxy A35

Samsung Galaxy A53

Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy A73

Dört Yıl Güncelleme Alacak Samsung Galaxy Z Serisi Katlanabilir Telefonlar

Samsung Galaxy Z Fold 5

Samsung Galaxy Z Fold 4

Samsung Galaxy Z Flip 5

Samsung Galaxy Z Flip 4

Samsung Galaxy Z Fold 3

Samsung Galaxy Z Flip 3

Dört Yıl Güncelleme Alacak Samsung Galaxy Tabletler

Samsung Galaxy Tab S9

Samsung Galaxy Tab S9+

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Samsung Galaxy Tab S8

Samsung Galaxy Tab S8+

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Dört Yıl Güncelleme Alacak Samsung Galaxy Watch Akıllı Saatler

Samsung Galaxy Watch 6

Samsung Galaxy Watch 6 Classic

Samsung Galaxy Watch 5

Samsung Galaxy Watch 5 Pro

Samsung Galaxy Watch 4

Samsung Galaxy Watch 4 Classic

Bu taahhüt, Samsung’un kullanıcılarına daha uzun vadeli bir yazılım desteği sunma amacının bir parçası. Kullanıcılar, cihazlarını güncel tutarak yeni özelliklerden ve güvenlik önlemlerinden faydalanabilecekler. Bu, Samsung’un kullanıcı memnuniyetini artırmak ve rekabet avantajını korumak için attığı önemli adımlardan biri.

Üst seviye Samsung telefon modelleri Galaxy S24 serisinden başlamak üzere yedi yıl güncelleme alacaklar. Yani tam tabiriyle bu cihazlar ölümsüz olacak desek yeridir. Samsung cephesi bu sözü yerine getirmede oldukça kararlı gibi görünüyor. Bakalım orta seviye Samsung telefon modelleri de ilerde bu haktan yararlanabilecek mi.

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