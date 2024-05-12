Dört yıl güncelleme alacak Samsung telefon modelleri merak ediliyor. Galaxy S21 serisi ile başlamak üzere, şirket yazılım güncellemesi konusunda bir adım atarak dört yıl güncelleme sözü vermişti. Yakın zamanda 7 yıla çıkarılan güncelleme sözü, Samsung’un kullanıcılarına daha uzun süreli ve güvenli bir deneyim sağlama çabasının bir parçası olarak görülüyor. Peki hangi telefonlar dört yıl güncelleme alacak? İşte dört yıl güncelleme alacak Samsung telefon modelleri.
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Dört Yıl Güncelleme Alacak Samsung Telefon Modelleri
Samsung, yazılım güncellemeleri konusundaki taahhütlerini güçlendirerek Galaxy S24 serisinden başlamak üzere belirli telefon modelleri için yedi yıl güncelleme desteği sunacağını duyurdu. Ancak 2024 yılından önce çıkan cihazlar için halen eski tarife geçerli.
Samsung’un dört yıllık güncelleme taahhüdü, belirli Galaxy S ve Z serisi Samsung telefon, Samsung Galaxy tablet ve Samsung Galaxy Watch akıllı saat modellerini kapsıyor. Bu, kullanıcıların cihazlarını daha uzun süre güncel tutmalarına olanak tanıyacak ve güvenlik güncellemeleri ile performans iyileştirmelerinden faydalanmalarını sağlayacak.
Dört yıllık güncelleme alacak Samsung telefon modelleri şu şekilde:
Dört Yıl Güncelleme Alacak Samsung Galaxy S Serisi Telefonlar
- Samsung Galaxy S23
- Samsung Galaxy S23+
- Samsung Galaxy S23 Ultra
- Samsung Galaxy S23 FE
- Samsung Galaxy S22
- Samsung Galaxy S22+
- Samsung Galaxy S22 Ultra
- Samsung Galaxy S21
- Samsung Galaxy S21+
- Samsung Galaxy S21 Ultra
- Samsung Galaxy S21 FE
Dört Yıl Güncelleme Alacak Samsung Galaxy A Serisi Telefonlar
- Samsung Galaxy A14
- Samsung Galaxy A24
- Samsung Galaxy A15
- Samsung Galaxy A25
- Samsung Galaxy A55
- Samsung Galaxy A33
- Samsung Galaxy A34
- Samsung Galaxy A35
- Samsung Galaxy A53
- Samsung Galaxy A54
- Samsung Galaxy A73
Dört Yıl Güncelleme Alacak Samsung Galaxy Z Serisi Katlanabilir Telefonlar
- Samsung Galaxy Z Fold 5
- Samsung Galaxy Z Fold 4
- Samsung Galaxy Z Flip 5
- Samsung Galaxy Z Flip 4
- Samsung Galaxy Z Fold 3
- Samsung Galaxy Z Flip 3
Dört Yıl Güncelleme Alacak Samsung Galaxy Tabletler
- Samsung Galaxy Tab S9
- Samsung Galaxy Tab S9+
- Samsung Galaxy Tab S9 Ultra
- Samsung Galaxy Tab S8
- Samsung Galaxy Tab S8+
- Samsung Galaxy Tab S8 Ultra
Dört Yıl Güncelleme Alacak Samsung Galaxy Watch Akıllı Saatler
- Samsung Galaxy Watch 6
- Samsung Galaxy Watch 6 Classic
- Samsung Galaxy Watch 5
- Samsung Galaxy Watch 5 Pro
- Samsung Galaxy Watch 4
- Samsung Galaxy Watch 4 Classic
Bu taahhüt, Samsung’un kullanıcılarına daha uzun vadeli bir yazılım desteği sunma amacının bir parçası. Kullanıcılar, cihazlarını güncel tutarak yeni özelliklerden ve güvenlik önlemlerinden faydalanabilecekler. Bu, Samsung’un kullanıcı memnuniyetini artırmak ve rekabet avantajını korumak için attığı önemli adımlardan biri.
Üst seviye Samsung telefon modelleri Galaxy S24 serisinden başlamak üzere yedi yıl güncelleme alacaklar. Yani tam tabiriyle bu cihazlar ölümsüz olacak desek yeridir. Samsung cephesi bu sözü yerine getirmede oldukça kararlı gibi görünüyor. Bakalım orta seviye Samsung telefon modelleri de ilerde bu haktan yararlanabilecek mi.
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