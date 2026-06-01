Apple cephesinden sızıntılar gelmeye devam ederken, merakla beklenen yeni akıllı telefon serisinin tasarımı ve görünümü hakkında ilk somut ipuçları belirdi. Güvenilir sızıntı kaynaklarından Sonny Dickson, henüz tanıtılmamış olan yeni serinin fiziksel maket modellerini paylaşarak cihazların tasarım detaylarını gözler önüne serdi. Sektörde uzun süredir konuşulan iddiaları destekleyen bu sızıntı, özellikle yeni amiral gemisi modellerinin renk paletine odaklanıyor. Peki iPhone 18 Pro renkleri, estetik açıdan kullanıcıları tatmin etmeyi başarabilecek mi?

iPhone 18 Pro maket modelleri yeni renkleri gösteriyor

iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinin maket görselleri; cihazların Açık Mavi (Light Blue), Siyah (Black), Gümüş (Silver) ve Koyu Vişne (Dark Cherry) olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle geleceğini doğruluyor. Sızıntıyı paylaşan Dickson, özellikle “Dark Cherry” renginin yeni nesilde büyük bir başarı yakalayacağını, önceki nesildeki turuncu seçeneğinin de oldukça popüler olduğunu belirtiyor.

Hatırlanacağı üzere Cosmic Orange rengi, iPhone 17 Pro modelinin imza rengi olmuş ve kullanıcılardan yoğun ilgi görmüştü. Bu yıl ise Apple’ın amiral gemisi serisinde vitrini süsleyecek ana rengin “Dark Cherry” olması bekleniyor. Bloomberg analisti Mark Gurman da geçtiğimiz dönemde teknoloji devinin derin kırmızı bir ton üzerinde çalıştığını bildirmişti.

Daha önce iPhone 14 modellerinin sarı renk seçeneğini doğru tahmin eden Instant Digital de bu ismi doğrulayarak rengin mat bir duruş sergileyeceğini söylüyor. Apple’ın iç yazışmalarında kullanılan Pantone kodlarına göre renk paleti; Açık Mavi (Pantone 2121), Koyu Vişne (Pantone 6076), Koyu Gri (Pantone 426C) ve Gümüş (Pantone 427C) şeklinde sıralanıyor.

Gerçek maket modellerin ortaya çıkması, şimdiye kadar sadece render görselleriyle sınırlı kalan iddiaları fiziksel dünyaya taşıması açısından oldukça önem taşıyor. Ancak plastik veya düşük kaliteli metallerden üretilen bu maketlerin, nihai cihazlardaki gerçek cam ve titanyum dokusunu tam olarak yansıtamayacağını unutmamak gerekiyor. Yeni serinin, sonbahar aylarında Apple’ın ilk katlanabilir telefonuyla birlikte sahne alması bekleniyor.

