Teknoloji devi Apple, mobil işletim sistemi iOS 26 üzerindeki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kullanıcılar henüz ara sürümlerin getirdiği yeniliklere alışmaya çalışırken, bahar aylarında yayınlanması beklenen iOS 26.4 sürümüyle ilgili detaylar şimdiden gün yüzüne çıkmaya başladı. Peki daha iOS 26.3 gelmeden ortaya çıkan iOS 26.4 yenilikleri neler?

iOS 26.4 güncellemesi ile yeni iPhone emojileri geliyor

Apple’ın güncelleme takvimine aşina olanlar, şirketin genellikle bahar aylarında emoji kütüphanesini genişlettiğini bilir. Geçmiş yıllardaki iOS 15.4 ve iOS 18.4 döngülerine benzer şekilde, iOS 26.4 güncellemesinin de Mart veya Nisan aylarında kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

Bu sürüm, sistem kararlılığının yanı sıra kullanıcıların duygularını ve düşüncelerini daha eğlenceli yollarla ifade etmelerini sağlayan görsel yeniliklere odaklanıyor. Özellikle iPhone sahiplerinin mesajlaşma uygulamalarında sıklıkla başvurduğu bu kütüphane, her geçen gün daha çeşitli hale geliyor.

Yeni eklenecek karakterler arasında en çok dikkat çekenlerden biri, karmaşık ruh hallerini yansıtacak olan “çarpık yüz” ifadesi oluyor. Bu simge, şaşkınlık veya belirsizlik anlarını anlatmak için popüler bir seçenek olmaya aday. Müzik tutkunları için detaylı bir “trombon” emojisi eklenirken, macera ve keşif temalı sohbetler için “hazine sandığı” simgesi kütüphaneye dahil ediliyor. iOS 26 altyüsünü kullanan cihazlar, bu sayede spesifik hobileri görselleştirmekte daha yetenekli hale geliyor.

Doğa ve mitoloji temalı eklemeler de bu güncellemenin önemli bir parçasını oluşturuyor. Halk arasında Kocaayak (Sasquatch) olarak bilinen tüylü yaratık figürü, gizemli sohbetlere eğlence katmaya hazırlanıyor. Ayrıca doğanın gücünü simgeleyen “heyelan” ve denizlerin devasa canlısı “orka” balinası da listede yerini alıyor.

iOS 26.4 güncellemesiyle gelecek olan “elma çöpü” simgesi ise hem markaya ince bir gönderme hem de gündelik bir nesne olarak kullanıma sunuluyor.

Sanatsal detayları da atlamayan Apple, zarif “bale dansçıları” emojisini de bu paketle birlikte getiriyor. Şunu da belirtmek gerekiyor ki, iPhone 15 Pro ve üzeri modellerde bulunan yapay zeka destekli Genmoji özelliği kullanıcılara sınırsız yaratıcılık sunsa da, iOS 26.4 ile gelen bu standart emojiler tüm uyumlu cihazlarda kullanılabilecek.

Bu durum, eski model iPhone kullanıcılarının da yeniliklerden mahrum kalmayarak güncel emoji setlerine erişebileceği anlamına geliyor.

İlginizi Çekebilir: Redmi Note 15 serisi Türkiye’de satışa çıktı! Fiyatları ne kadar?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Gelecek olan yeni emojiler arasında en çok hangisi ilginizi çekti? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!