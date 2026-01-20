Yoğun şehir yaşamında evde geçirilen sürenin azalması, temizlik ihtiyaçlarını da yeniden tanımlıyor. Roborock Saros 10R, yüksek otomasyon seviyesi ve akıllı sistemleriyle kullanıcı evde olmasa dahi yaşam alanlarının temiz ve düzenli kalmasını sağlıyor.

Şehir temposuna uyum sağlayan akıllı temizlik: Roborock Saros 10R

Hızlanan şehir hayatı, değişken programlar ve uzayan günler, temizlik rutinlerini çoğu zaman geri plana itiyor. Günlük yaşamın temposuna ayak uydurmak isteyen, zamandan tasarruf etmeyi öncelik haline getiren kullanıcılar için Roborock, Saros 10R modeliyle akıllı ve pratik bir temizlik deneyimi sunuyor.

Roborock Saros 10R, ileri seviye otomasyon teknolojileri sayesinde kullanıcı evde olmasa bile temizlik süreçlerinin kesintisiz şekilde devam etmesini sağlıyor. Akıllı navigasyon, güçlü performans ve otomatik bakım özellikleriyle Saros 10R, temizlikte kontrolü kullanıcı adına üstleniyor.

Akıllı navigasyon ve otonom temizlik deneyimi

StarSight™ otonom sistem, gelişmiş algılama ve navigasyon teknolojisiyle Saros 10R’ın farklı yerleşim planlarına sahip yaşam alanlarında çevresini hassas biçimde tanımasını sağlıyor. Engelleri algılayarak en verimli temizlik rotalarını oluşturan sistem, cihazın kullanıcı günlük temposuna devam ederken sessiz ve etkili bir şekilde çalışmasına olanak tanıyor.

Yüksek performanslı emiş gücü

22.000 Pa HyperForce™ emiş gücü, günlük yaşamın kaçınılmaz bir parçası olan toz, saç ve kalıntıların tek geçişte temizlenmesini mümkün kılıyor. Halı ve sert zeminler arasında otomatik geçiş sağlayan sistem, kesintisiz ve etkili bir akıllı temizlik sunuyor.

Ultra ince 7,98 cm tasarım

Ultra ince 7,98 cm gövde yapısı sayesinde Saros 10R, koltuk altları, mobilya çevreleri ve ulaşılması zor alanlarda da etkili temizlik imkânı sunuyor. Böylece yalnızca görünen yüzeyler değil, detaylı alanlar da derinlemesine temizlenirken, gün sonunda eve dönüldüğünde gerçekten temizlenmiş bir yaşam alanı kullanıcıyı karşılıyor.

10’u 1 arada çok fonksiyonlu istasyon

Temizliğin bir de “sonrası” var. Mop yıkamak, toz haznesini boşaltmak, bakım yapmak gibi süreçleri kapsayan 10’u 1 arada çok fonksiyonlu istasyon, tüm bu adımları otomatikleştiriyor. Kullanıcı günlük işlerine, planlarına ve yaşamına odaklanırken Saros 10R, bakım süreçlerini kendi kendine yönetiyor.

DuoDivide™ ve FlexiArm™ teknolojileri, evcil hayvan tüyleri, uzun saçlar ve yoğun kullanımın yarattığı zorluklara karşı geliştirilmiş çözümler sunuyor. Saç dolanmasını azaltan yapı, kenar ve köşe temizliğinde yüksek verim sağlıyor.

Akıllı uygulama ve sesli kontrol

Roborock uygulaması ve sesli asistan desteğiyle, temizlik süreçleri her an, her yerden kolayca kontrol edilebiliyor.

Şehir hayatının hızına uyum sağlayan, konfor ve performansı bir arada sunan Roborock Saros 10R, temizlikle ilgili sorumlulukları minimuma indirerek kullanıcılara zaman kazandıran güçlü bir ev yardımcısı olarak öne çıkıyor.