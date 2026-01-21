Counterpoint Research’ün market verilerine göre, Çin akıllı telefon pazarı 2025’in dördüncü çeyreğinde yıllık bazda %1,6, yıl genelinde ise %0,6 daralma gösterdi. 2025 boyunca yalnızca ilk çeyrekte hükümet sübvansiyonları sayesinde geçici bir toparlanma yaşanırken, diğer tüm çeyreklerde yıllık bazda düşüş kaydedildi. Bu tablo, pazarın hâlâ baskı altında olduğunu ancak rekabetin üst segmentte yoğunlaştığını ortaya koyuyor. Bu verilerde, Apple’ın yükselişi öne çıktı. Apple 2025 son çeyrekte Huawei ve Vivo gibi rakiplerinin önüne geçti.

Apple, 2025 son çeyrekte Çin’de lider: iPhone 17 serisi öne çıktı

Dördüncü çeyrekte pazar liderliği %22 payla Apple’ın oldu. Güçlü sevkiyat temposu ve hızlanan tedarik zinciri sayesinde iPhone 17 serisi Çin’de beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi. Özellikle iPhone 17 Pro modellerinin dikkat çekici yeni kamera tasarımı ve baz modellerin geçen yıla göre aynı fiyat seviyesinde iki kat depolama sunması, tüketici algısında önemli bir fark yarattı.

Seriye sonradan katılan iPhone Air ise çeyrekte yalnızca düşük tek haneli pazar payına ulaştı. Uzmanlar, geciken lansman takvimi ve incelik/özellik dengesi nedeniyle bu modelin temkinli bir başlangıç yaptığını vurguluyor. Buna rağmen Air, ultra ince tasarım arayışının yanı sıra eSIM destekli akıllı telefonlar için Çin pazarında uzun vadeli yapısal etkiler yaratabilecek stratejik bir ürün olarak görülüyor.

Huawei yıllık bazda birinci: İndirimli üst segment stratejisi

Çeyrek bazında liderlik Apple’a geçse de, 2025 yılının geneline bakıldığında Huawei Çin akıllı telefon pazarında birinci sırada yer aldı. Yılın ikinci yarısında yıllık bazda düşüş yaşamasına rağmen, özellikle fiyat indirimi uygulanan orta-üst ve üst segment modeller, marka için önemli hacim yarattı. Bu kampanyalar, toplam pazar daralırken dahi Huawei’nin yıllık liderliğini korumasını sağladı.

Buna karşılık, Huawei Mate 80 serisinin rakip modellere kıyasla daha geç piyasaya çıkması, 2025’in son çeyreğinde performansın zayıflamasına neden oldu. Ancak 2026 başında devreye giren yeni sübvansiyon dalgası ile birlikte Huawei cephesinde yeniden belirgin bir toparlanma gözlendi.

OPPO, vivo, Xiaomi ve HONOR sahnede: Orta-üst segmentte sıkı rekabet

Çeyrek bazında en dikkat çekici yükselişlerden biri OPPO tarafında yaşandı. Şirket, yılın dördüncü çeyreğinde %15 yıllık büyüme ile ikinci sıraya yükseldi. Bu artışta, talebi istikrarlı şekilde yüksek kalan Reno serisi ile birlikte yeni tanıtılan Find X9 ve OnePlus 15 serisinin katkısı etkili oldu.

vivo, Xiaomi ve HONOR her ne kadar Q4’te yıllık bazda düşüş yaşamış olsa da, markalar özelinde öne çıkan güçlü noktalar dikkat çekti. vivo iQOO 15, Qualcomm’un en yeni amiral gemisi yonga setini taşıyan cihazlar arasında fiyat/performans dengesinde öne çıktı.

Xiaomi 17 serisi ise çeyreğin başında yakaladığı momentumu, özellikle Pro modellerdeki yenilikçi arka ekran tasarımı ile destekledi. Xiaomi 17 Ultra’nın selefine göre iki ay daha erken piyasaya çıkması, markanın amiral gemisi lansman hızını artırarak “ilk hamle avantajı” yakalama isteğini gösterdi.

HONOR tarafında ise X70 ve 400 serisi istikrarlı talebini sürdürürken, yeni WIN serisi özellikle ısı yönetimi ve soğutma performansı ile gündem oldu. Bu hamleler, Çinli üreticilerin sadece fiyat odaklı değil, teknik kabiliyete dayalı rekabeti de büyüttüğünü ortaya koyuyor.

2026’ya girerken Çin akıllı telefon pazarının yönü

Genel tabloya bakıldığında, 2025’in hem çeyreklik hem yıllık bazda daralma getirdiği, ancak üst segmentte Apple ve Huawei ekseninde, orta-üst segmentte ise OPPO, vivo, Xiaomi ve HONOR etrafında yoğunlaşan güçlü bir rekabet doğurduğu görülüyor. Hükümet sübvansiyonları, erken lansman takvimleri, eSIM yaygınlaşması ve ince tasarım trendi, 2026’da pazarın gidişatını belirleyecek ana başlıklar arasında öne çıkıyor.

