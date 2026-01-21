Akıllı telefon pazarında performans odaklı modelleriyle dikkat çeken iQOO, yeni amiral gemisiyle yine gündemde. Marka, yakında tanıtılması beklenen yeni modeliyle performans testlerinde tüm dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor. Peki vivo’nun alt markası olan iQOO, bu yeni cihazla beklentileri karşılayabilecek mi?

iQOO 15 Ultra, AnTuTu testinde rekor kırdı

Vivo’nun alt markası iQOO, oyunculara yönelik geliştirdiği yeni canavarı iQOO 15 Ultra ile performans testlerini domine etti. Şirketin Ürün Direktörü Galant V tarafından Weibo’da paylaşılan sonuçlara göre cihaz, sentetik performans testi olan AnTuTu platformunda tam 4.518.403 puan alarak akıllı telefon dünyasında yeni bir rekorun sahibi oldu.

Bu dudak uçuklatan skorun detaylarına baktığımızda, işlemci (CPU) testinden 1.322.001, grafik işlemci (GPU) testinden ise 1.594.848 puan aldığını görüyoruz. Bellek performansı 593.523 puanla listenin zirvesinde yer almasa da, 1.008.031 puanlık kullanıcı deneyimi (UX) skoru, cihazın ne kadar akıcı çalışacağının bir kanıtı niteliğinde.

Bu rekor puan, iQOO 15 Ultra modelinin piyasaya sürüldüğünde en güçlü Android telefonlardan biri olacağını gösteriyor. Özellikle mobil oyuncular için bu denli yüksek bir GPU skoru, en zorlu oyunların bile en yüksek grafik ayarlarında sorunsuzca çalışacağı anlamına geliyor. Performans, markanın DNA’sında yer alıyor ve bu sonuçlar iQOO markasının iddiasını bir kez daha ortaya koyuyor.

Aktif soğutma sistemi fark yaratacak

Yüksek performansın en büyük düşmanı aşırı ısınma. Gelen bilgilere göre iQOO, bu sorunu ortadan kaldırmak için radikal bir çözüm geliştirmiş. Cihazın, bir akıllı telefonda şimdiye kadar kullanılan “en büyük aktif soğutma fanına” sahip olacağı iddia ediliyor. Bu fan, uzun oyun seanslarında bile işlemcinin frekans düşürmesini (throttling) engelleyerek stabil bir performans sunmayı hedefliyor.

Aktif soğutma sisteminin yanı sıra, cihazın standart iQOO 15 modelinin daha da güçlendirilmiş bir versiyonu olması bekleniyor. Söylentiler arasında daha büyük bir batarya kapasitesi ve bu bataryayı çok hızlı bir şekilde dolduracak 200W hızlı şarj teknolojisi de bulunuyor. Bu özellikler, cihazın tam bir oyun canavarı olacağını işaret ediyor.

iQOO 15 Ultra’nın ilk olarak Şubat ayı başlarında Çin pazarında tanıtılacağı konuşuluyor. Ancak cihazın diğer pazarlara ne zaman geleceği veya gelip gelmeyeceği konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor. Diğer teknik özellikleri de şimdilik gizemini koruyor.

