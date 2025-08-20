Teknoloji dünyasında gözler şimdiden iPhone 18 üzerine çevrilmiş durumda. Peki iPhone 18 ile birlikte Apple, geçtiğimiz yıllarda tanıttığı Kamera Kontrol tuşunu tamamen kaldıracak mı? Bu karar Türkiye’deki kullanıcıların günlük kullanım alışkanlıklarını nasıl değiştirecek? Yeni amiral gemisi için konuşulan iddialar gündemi epey karıştırdı.

iPhone 18 ile tartışmalı özellik kalkabilir!

iPhone 18 için ortaya atılan iddialara göre Apple, üreticilere artık Kamera Kontrol tuşu için parça siparişi geçmeyecek. Sebep olarak da bu özelliğin beklenilen ilgiyi görmemesi ve üretim maliyetlerini artırması gösteriliyor.

Apple, daha önce kulaklık girişini kaldırdığında veya çentik tasarımını getirdiğinde piyasada büyük tartışmalar yaratmış ama sonrasında bu yenilikler rakipler tarafından da benimsenmişti. Ancak Kamera Kontrol tuşu için aynı durum yaşanmadı.

Türkiye’deki kullanıcıların büyük kısmı, zaten ekran üzerinden kamera kontrolüne alışık olduğu için bu ek tuşu gereksiz bulmuş olabilir. Nitekim Apple fanları bile Kamera Kontrol tuşu konusunda ikiye bölünmüş durumda: Kimi dokunsal hissi övüyor, kimisi ise fazlalık olduğunu söylüyor.

Çin merkezli sızıntı kaynağının güvenilirliği tartışmalı olsa da, Apple’ın tedarik zinciri hakkında bu tür haberler genellikle dikkat çekiyor. Özellikle iPhone 18 piyasaya çıkmasına daha zaman varken bu iddiaların ortaya atılması, Apple’ın kullanıcı davranışlarını çok yakından izlediğini gösteriyor olabilir.

Hatırlanacağı üzere iPhone 16 ile hayatımıza giren bu fiziksel tuş, Realme, Oppo ve Nubia gibi bazı üreticiler tarafından kopyalansa da Samsung veya Google gibi dev markalar tarafından benimsenmedi. Bu da özelliğin küresel çapta yeterince ilgi görmediğinin açık bir işareti olarak yorumlanıyor.

iPhone 18 ile birlikte Apple’ın odağını fiziksel donanım yerine Apple Intelligence gibi yazılım tabanlı yapay zekâ özelliklerine kaydıracağı tahmin ediliyor.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? iPhone 18 ile birlikte Kamera Kontrol tuşu kaldırılırsa bu kararı nasıl değerlendirirsiniz? Sizce Apple, kullanıcıların sesine mi kulak veriyor yoksa inovasyondan geri mi adım atıyor? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!