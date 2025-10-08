Trend Vision One™ Cyber Risk Exposure Management çözümü, operasyonel silolarda ve siber risklerde ölçülebilir azalma sağlıyor.

Siber güvenlik alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden Trend Micro, Trend Vision One™ Cyber Risk Exposure Management çözümüyle IDC MarketScape: Dünya Çapında Risk Yönetimi 2025 Tedarikçi Değerlendirmesi araştırmasında liderlik koltuğuna oturdu.

Trend Micro’nun bu IDC MarketScape araştırmasındaki liderliği hakkında daha fazla bilgi almak için: https://www.trendmicro.com/explore/idc-marketscape-exposure-management

Trend Micro COO’su Kevin Simzer, “Başarılı bir iş yürütmenin temelinde etkin risk yönetimi yatar. Trend Vision One™ Cyber Risk Exposure Management çözümümüz, kuruluşların tüm ortam genelindeki siber risklerini tek bir platformdan proaktif olarak görmelerini ve yönetmelerini sağlıyor. Bu sayede uyumluluk ve risk yönetimi süreçleri kolaylaşıyor, siber güvenlik ekipleri iş ve inovasyon hedeflerine daha iyi destek verebiliyor” dedi.

Trend Micro Avrasya Bölgesi Teknik Lideri Burçin Olgaç, “IDC MarketScape tarafından lider olarak gösterilmek, Trend Micro’nun hem globalde hem de Türkiye’de siber güvenlikteki yenilikçi yaklaşımının bir göstergesi. İşletmeler artık, artan dijitalleşme ve karmaşıklaşan tehdit ortamında risklerini etkin bir şekilde yönetmek ve güvenlik süreçlerini sadeleştirmek istiyor. Trend Vision One™ Cyber Risk Exposure Management çözümümüzle, müşterilerimizin güvenlik açıklarını bütünsel ve proaktif biçimde yönetmelerine, operasyonel verimliliklerini artırmalarına ve iş sürekliliği hedeflerine ulaşmalarına destek oluyoruz. Bu başarıda emeği geçen tüm ekibimize ve bize güvenen iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

IDC MarketScape, Trend Micro’nun öne çıkan birkaç güçlü yönüne dikkat çekiyor:

“Trend Micro, yerel güvenlik duruşu yönetim araçlarını çok sayıda üçüncü taraf entegrasyonla birleştirerek CREM’e kapsamlı bir telemetri sunuyor. Bu yaklaşım, kimlik tabanlı riskler dahil olmak üzere pek çok farklı güvenlik açığı türünü merkezi bir platformda topluyor. Kullanıcılar ayrıca otomatik uç nokta ve hesap düzeltme işlemleri için Vision One eylem planlarını kullanabiliyor.”

“Kullanıcılar, platformda güvenlik açıklarıyla ilgili doğal dilde sorular sormak ve güvenliklerini nasıl artırabileceklerine dair öneriler almak için Trend Companion GenAI asistanını kullanabiliyor. Platformda kullanıcının konumuna bağlı olarak önerilen hazır komutlar da yer alıyor.”

IDC MarketScape raporunda şu ifadeye yer veriliyor:

“Trend Vision One Cyber Risk Exposure Management çözümü, güvenlik araçlarını tek bir platformda birleştirmek ve müdahale süreçlerini otomatikleştirmek isteyen büyük ölçekli kuruluşlar için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ayrıca, Trend Micro ekosistemi içerisinde uyumluluk gerekliliklerine yönelik raporlama imkânı sunuyor. Entegre varlık keşfi, öngörücü analiz ve otomatik yanıt gibi yetenekleri tek bir platformda bir araya getirmek isteyen, operasyonel siloları azaltmayı ve ölçülebilir risk düşüşü sağlamayı stratejik öncelik olarak belirleyen kurumların beklentilerini karşılayan kapsamlı bir çözüm olmasıyla dikkat çekiyor.”

**IDC MarketScape: Dünya Çapında Risk Yönetimi 2025 Tedarikçi Değerlendirmesi, #US52994525IDC, Ağustos 2025