Akıllı telefon yarışında sıradaki adım ne olacak? iPhone 17 Air gerçekten dünyanın en ince amiral gemisi olabilir mi? Peki Türkiye’de kullanıcılar için bu incelik mi yoksa pil ömrü mü daha önemli? Apple, incelikte öne geçerken Samsung S25 Edge gibi güçlü rakipler karşısında nasıl bir duruş sergileyecek? Bu sorular, yeni 17 Air modelinin gündemde neden bu kadar çok konuşulduğunu net bir şekilde gösteriyor.

iPhone 17 Air vs. Galaxy S25 Edge karşılaştırması! Hangisi alınır?

iPhone 17 Air, yalnızca 5.5 mm kalınlığıyla dikkat çekiyor ve bu haliyle Samsung S25 Edge 5.8 mm’lik gövdesini geride bırakıyor. Ancak bu incelik bir bedel ile geliyor: 17 Air modelinde sadece 2.900 mAh kapasiteli bir pil bulunuyor.

Buna karşın Samsung S25 Edge ise 3.900 mAh pil ile kullanıcılarına daha uzun bir kullanım süresi vaat ediyor. Türkiye’de gün boyu aktif telefon kullananlar için bu fark oldukça önemli görünüyor.

Apple, küçük bataryayı dengelemek için iOS 26 ile birlikte yapay zeka destekli pil yönetimi sistemini devreye sokmayı planlıyor. Bu yazılım optimizasyonu, iPhone 17 Air zayıf görünen pil performansını bir nebze olsun artırabilir.

Fakat yapılan testler, Samsung S25 Edge’in şimdiden beklentilerin üstünde bir pil ömrü sunduğunu gösteriyor. Kullanıcı açısından bakıldığında, Apple’ın iddialı incelik hamlesi bir tasarım zaferi olsa da, uzun vadeli kullanım için soru işaretleri barındırıyor.

Üstelik gelecek yıl çıkması beklenen Galaxy S26 Edge modelinin 4.300 mAh kapasiteye sahip olacağı konuşuluyor. Bu da demek oluyor ki, incelik yarışında iPhone 17 Air kadar iddialı ama pil gücünde çok daha ileri bir cihaz çok yakında piyasaya çıkabilir. Türkiye’de tüketiciler için bu durum bekleme kararını daha da zorlaştırıyor.

Tabii ki Apple yalnızca iPhone 17 Air ile sınırlı değil. Daha güçlü bir pil isteyenler için iPhone 17 Pro Max gibi alternatifler mevcut. Ancak tasarımı ön plana koyan kullanıcılar için 17 Air, şimdiden en ince telefon unvanını garantilemiş durumda. Apple’ın Türkiye pazarında “form mu, yoksa fonksiyon mu?” sorusunu gündeme taşıması ise kaçınılmaz görünüyor.

iPhone 17 Air Türkiye’de en ince telefon arayışında olanlara hitap eden bir cihaz olacak. Ancak uzun ömürlü pil isteyenler için Samsung S25 Edge şimdiden daha cazip bir seçenek gibi duruyor. Yine de tüketici karar verirken sadece rakamlara değil, Apple ekosistemine olan bağlılığına da bakmalı.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni iPhone 17 Air modelini Türkiye’de tercih eder miydiniz? Yoksa Samsung S25 Edge ve gelecek yılki Galaxy S26 Edge gibi daha güçlü bataryalı cihazları mı beklersiniz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!