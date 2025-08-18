Apple hayranları merakla iPhone 18 modelini beklerken akıllarda birçok soru var. Acaba iPhone 18 gerçekten 2026’da mı tanıtılacak? Yoksa Apple’ın yeni planlarıyla birlikte takvim tamamen mi değişiyor? Peki bu durum, Samsung Galaxy S26 gibi güçlü rakipler karşısında Apple’ın elini zayıflatır mı, yoksa tam tersine güçlendirir mi?

iPhone 18 çıkış tarihi sızdı!

iPhone 18 için ortaya çıkan yeni raporlar, Apple’ın alışılmış takvimi bozduğunu net bir şekilde gösteriyor. Buna göre temel model olan iPhone 18, 2027’nin ilk aylarında piyasaya sürülecek.

Yani uzun yıllardır görmeye alıştığımız şekilde tüm serinin aynı anda çıkışı bu kez gerçekleşmeyecek. Öte yandan 18 Air, 18 Pro ve 18 Pro Max modellerinin 2026 Eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Bu ayrıştırılmış takvim, Apple’ın satış stratejisinde ciddi bir değişikliğe işaret ediyor.

Apple’ın bu kararının arkasında kullanıcıları daha pahalı modellere yönlendirme isteği olduğu düşünülüyor. Çünkü baz model için bir yıl daha beklemek istemeyen kullanıcıların, Pro ya da Air modellerine yönelmesi kaçınılmaz görünüyor.

Diğer taraftan, teknoloji gündeminde dikkat çeken bir başka detay da Apple’ın katlanabilir iPhone modelini 2026’da piyasaya sürecek olması. Bu cihazın 18 Pro Max üzerine konumlandırılması bekleniyor.

Yani Apple, katlanabilir ekranlı telefon pazarında da Samsung’un Galaxy Z Flip 8 ve Galaxy Z Fold 8 gibi cihazlarına karşı güçlü bir rakip çıkarmayı hedefliyor.

İlginizi Çekebilir: iPhone 17 Pro fiziksel SIM kartı ortaya çıktı!

Rakip cephede ise Samsung Galaxy S26 serisi, 2026’nın başında topluca piyasaya sürülecek. Samsung, takviminde herhangi bir değişikliğe gitmezken Apple’ın parçalı stratejisi oldukça dikkat çekiyor.

Bu durum, özellikle Türkiye’de “beklemeli miyim yoksa hemen almalıyım?” sorusunu akıllara getiriyor. Çünkü bir tarafta topluca gelen Galaxy S26 serisi var, diğer tarafta ise parça parça sunulacak iPhone 18 ailesi.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni iPhone 18 serisinin çıkış stratejisi sizce doğru mu? Türkiye’de bu değişiklik kullanıcıların kararını nasıl etkiler? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!